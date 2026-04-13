Uncharted 5: новий герой і дата виходу з’явилися у витоку

Студія Naughty Dog зараз активно працює над новим проєктом Intergalactic: The Heretic Prophet. Проте, як з’ясувалося, це не єдина гра в розробці. Компанія вже підтвердила, що паралельно веде роботу ще над одним, поки не анонсованим проєктом. І за даними інсайдера Alir, ним може бути саме Uncharted 5. Якщо інформація підтвердиться, нова частина культової серії може вийти раніше, ніж очікували.





Фінал Uncharted 4 чітко дав зрозуміти, що історія Нейтана Дрейка завершена. Гравцям показали його спокійне життя з родиною та дорослою донькою Кессі. Саме вона зараз у центрі фанатських теорій.

Частина спільноти вважає, що нова гра може зробити ставку на дует батька й доньки. Такий підхід виглядає логічним, адже студія вже успішно використала подібну модель у серії The Last of Us. Ідея проста: досвідчений шукач пригод передає навички новому поколінню.

“Звучить концептуально круто — дует батька й доньки, які шукають скарби. Було б цікаво грати за обох”, — написав один з фанатів.

Втім, не всі в захваті від такої ідеї. Інші гравці вважають, що це повторення вже знайомої формули.





За чутками, реліз Intergalactic: The Heretic Prophet запланований на середину 2027 року. Якщо студія справді працює одразу над двома великими проєктами, то вихід Uncharted 5 у 2028 році виглядає реалістичним сценарієм. Для фанатів, які чекали майже десятиліття після Uncharted 4: A Thief’s End, це виглядає як довгоочікуване повернення.

Поки що це лише витік і припущення. Naughty Dog офіційно не підтверджувала ні саму гру, ні її сюжет, ні головного героя. Але інтерес до франшизи очевидно не згасає, і тиск очікувань лише зростає.

Uncharted 5 може стати переломним моментом для серії. Це буде або м’яке передання естафети новому герою, або несподіване повернення старого.

Джерело: screenrant