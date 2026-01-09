12-річний геймер з Японії йде зі школи, щоб стрімити ігри у Twitch — батьки підтримали

Юний стрімер, який відмовився від школи

Він живе мрією школярів: 12-річний геймер з Японії вирішив залишити позаду середню школу, щоб присвятити себе стрімам на Twitch і кіберспорту. Що кажуть його батьки? Їх все влаштовує.

Така історія, звичайно, не пройшла непоміченою для користувачів. Історія стосується хлопчика під ніком Tarou, який занурився у світ відеоігор з трьох років. Він зараз веде популярний канал з 230 тис. підписниками і активно випускає відео по Fortnite. Та і вже встиг заявити про себе у кіберспорті.

12-річний хлопчик оголосив публічно про своє рішення забути шкільні парти. Він пояснив, що не вступатиме до середньої школи після тривалих розмов із родиною та вчителями.

“Це результат річного обговорення з моєю родиною та школою”, — написав він.

Ймовірно, йому пощастило народитися не в Китаї, де дітей відправляють “лікуватися” від ігрової залежності. Замість обмежень на відеоігри, він почне вибудовувати власний режим. Його мета — серйозно займатися кіберспортом і не жертвувати сном, фізичною активністю та навчанням. ЗМІ не писали, про яке саме навчання мовиться, але, можливо, йому облаштують домашній формат.

Батьки хлопця стали на його бік. Батько Tarou в інтерв’ю пояснив, що вважає ігри повноцінною формою спортивної підготовки й не бачить принципової різниці між кіберспортом і традиційними дисциплінами.

“Традиційні спортсмени тренуються близько п’яти годин на день, але в іграх гравці можуть тренуватися протягом 13–14 годин”, — каже батько хлопця.

За його словами, топові користувачі на азійських серверах тренуються по 10–12 годин щодня протягом п’яти–шести років. Школа просто не залишила б синові потрібного часу та концентрації.

“Якби йому доводилося ходити до школи щодня, він був би виснажений після уроків”, — пояснює свою позицію дорослий.

Сам Тароу відкрито говорить про свою мету — потрапити на Кубок світу з Fortnite. А там конкуренція постійно зростає. Тож, як пояснює хлопчик, тренувань менше 10 годин на день буде недостатньо, якщо він хоче наздогнати або перевершити професійних гравців.

В Японії, де діє 9-річна обов’язкова освіта, випадок сприйняли неоднозначно. Частина користувачів прямо каже, що дитина втратить можливість соціалізуватися у суспільстві. Інші ж відкрито підтримали хлопця та його родину зі словами, що не всім підходить одна й та сама модель навчання. Деякі коментатори вказали, що юний стрімер вже зараз може більше заробляти в YouTube, ніж багато випускників після років традиційної освіти.

Джерело: Live Mint / SCMP