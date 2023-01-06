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157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно

157 Тбіт/с: Orange та Huawei встановили світовий рекорд передачі даних через оптоволокно

Huawei спільно з телекомунікаційною компанією Orange успішно провели випробування передачі даних зі швидкістю 157 Тбіт/с. Тим самим було встановлено новий світовий рекорд. Для досягнення такого дивовижного показника компанії використовували оптоволокно завдовжки 120 км у мережі Orange на південному заході Франції.

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У червні 2022 року Huawei вже випустила перше в галузі надширокосмугове рішення Super C+Super L, здатне забезпечити спектр 12 ТГц по оптоволокну з використанням C- та L-діапазонів. У цьому ж випробуванні загальну смугу пропускання було збільшено до 18 ТГц завдяки використанню власних технологій Huawei для S-діапазону. Для забезпечення загальної пропускної здатності 157 Тбіт/c всього було застосовано 240 довжин хвиль з використанням удосконаленого алгоритму Huawei групової модуляції високого порядку.

Як очікується, нова технологія дозволить використовувати вже розгорнуті оптоволоконні системи та одночасно нарощувати пропускну спроможність, уникаючи витрат на розгортання нових мереж.


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