З'явилися подробиці про майбутній Huawei nova 16 Ultra: LTPO-дисплей, новий сенсор та акумулятор на 7000 мА·год

Андрій Шадрін

Huawei кілька місяців тому представила Huawei nova 15 Ultra, і зараз, за чутками, вже активно працює над його наступником, вихід якого, ймовірно, чекати не надто довго. Він отримає назву Huawei nova 16 Ultra.


Згідно з новим витоком із Китаю, Huawei nova 16 Ultra працюватиме на флагманському чипсеті серії Kirin 9 series. Смартфон збереже той самий 6,84-дюймовий LTPO OLED-дисплей, що й попередник, але отримає більший акумулятор ємністю 7000 мА·год. Основна камера матиме таку ж роздільну здатність 50 МП, але отримає новий сенсор формату 1/1,3 дюйма.

Перископічний телеоб’єктив на 50 МП залишиться без змін порівняно з Huawei nova 15 Ultra, і можна припустити, що це ж стосується і надширококутної камери. Як і попередник, Huawei nova 16 Ultra також підтримуватиме бездротову зарядку. Коли саме відбудеться його реліз — поки невідомо.

Окрім уже згаданих характеристик, витоки дають ще кілька конкретних деталей і контексту. По-перше, мова може йти саме про чип рівня Kirin 9000 series, який традиційно використовується у флагманах бренду. Для орієнтиру: попередні рішення цієї лінійки виготовлялися за 5-нм техпроцесом і містили понад 15 млрд транзисторів, що ставить їх у сегмент топових SoC навіть за сучасними мірками.


По-друге, прототипи пристрою тестуються з дисплеєм роздільної здатності близько 1.5K і LTPO-матрицею з адаптивною частотою оновлення, що зазвичай означає діапазон від 1 до 120 Гц. Такий підхід дозволяє суттєво знизити енергоспоживання у статичних сценаріях і напряму пов’язаний із переходом до батареї на 7000 мА·год.

По-третє, якщо орієнтуватися на Huawei nova 15 Ultra, новинка може успадкувати швидку зарядку на рівні 100 Вт по кабелю та 50 Вт бездротово, а також реверсивну зарядку. Це означає потенційно повне заряджання менш ніж за 30 хвилин — показник, який уже реалізований у попередньому поколінні з батареєю 6500 мА·год.

У підсумку, якщо ці параметри підтвердяться, Huawei nova 16 Ultra фактично зміститься ближче до флагманського сегмента: поєднання чипа рівня Kirin 9000 series, батареї на 7000 мА·год і LTPO-дисплея виводить модель за межі типового “середнього” класу. Ключове питання — не базові характеристики, а реальна оптимізація енергоспоживання і продуктивності, які й визначать, чи зможе пристрій конкурувати з повноцінними флагманами.

