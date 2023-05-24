19+ млн користувачів в «Дія» та експорт застосунку в Колумбію і Замбію — головне з презентації Мінцифри у Вашингтоні

23 травня у Вашингтоні відбувся перший саміт Diia in DC за участю глави Мінцифри Михайла Федорова, де команда «Дії» поділилася актуальною статистикою, баченням та планами подальшого розвитку популярного сервісу державних послуг, зокрема й експорту технологій за кордон.

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Актуальна статистика

На сьогодні застосунок «Дія» — 19+ мільйонів унікальних користувачів, 14 документів та 29 державних послуг, які доступні у смартфоні. Цього результати проєкт досяг за три роки — застосунок вперше презентували у 2019 році, а офіційний запуск відбувся у 2020 році. З початку повномасштабного вторгнення росії «Дія» додала ще 5 млн нових користувачів — на початку лютого 2022 року їх налічувалося 14 млн. Попри війну розробники активно розвивають проєкт та постійно додають нові документи/послуги — тільки вчора у застосунку з’явилася послуга заміни водійського посвідчення. Також Михайло Федоров наприкінці квітня в інтерв’ю згадував два гостроцікаві ШІ-проєкти, які наразі знаходяться у роботі — віртуальний помічник «Надія» та система «Голос громадян», що скануватиме соцмережі у реальному часі.

Експорт «Дії» за кордон та співпраця з USAID

На початку року у Давосі презентували естонський державний застосунок mRiik на базі «Дії», що стало першим експортом українського сервісу за кордон. Наразі mRiik тестується, а повноцінний запуск естонської «Дії» спочатку планувався на середину цього року (оновлень поки не було).

На початку року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) підтримало ідею створення аналогів застосунку «Дія» в інших країнах та виділило $650 тис. на проведення техніко-економічних обґрунтувань. Тоді повідомлялося, що Молдова серед перших країн зацікавилася цією пропозицією.

Зараз команда Мінцифри працює над впровадженням «Дії» ще на двох континентах та веде переговори з 10 країнами, кілька з яких підтримує USAID. Зокрема, згадуються Колумбія та Замбія. Це під час заходу анонсувала Адміністратор USAID Саманта Пауер.

Міжнародне визнання застосунку «Дія» наразі є одним з пріоритетних напрямків роботи Мінцифри — минулого року головні документи (закордонний паспорт, водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) отримали переклад англійською — це потрібно, щоб цифрові документи в «Дії» визнавали інші країни ЄС. Той самий омріяний цифровий безвіз з ЄС, який суттєво полегшить доступ до послуг у Європі.

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У травні Україна увійшла до довірчого списку ЄС (і стала першою країною — не членом ЄС, яку включили у цей список), завдяки чому українці тепер можуть підписувати європейські контракти, документи та заяви за допомогою «Дія.Підпис-EU». Це міжнародний варіант вже добре знайомого нам електронного підпису «Дія.Підпис», який відповідає вимогам ЄС, а саме регламенту eIDAS Європейського Союзу. Варіант «Дія.Підпис-EU», який генерується за міжнародним стандартом ECDSA, доступний у застосунку разом з базовим «Дія.Підпис», що створюється за українським стандартом (ДСТУ).