В застосунку Дія тепер можна обміняти посвідчення водія — замовити пластиковий документ чи цифрове посвідчення

Міністерство цифрової трансформації повідомило про нову послугу, реалізовану в «Дії». Віднині українці мають можливість подати заяву про заміну посвідчення водія в застосунку «Дія» та забрати готовий документ в сервісному центрі МВС. Також можна взагалі відмовитися від пластикового документа й отримати цифрове посвідчення водія, яке дійсне на території України.

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Обміняти чи відновити водійське посвідчення можна, коли:

Закінчився термін дії наявного.

Документ втрачено або знищено.

Написи на бланку затерлись.

Водій змінив особисті дані.

За бажанням власника.

Щоб скористатися новою послугою в застосунку «Дія», необхідно виконати наступні кроки:

авторизуватись в застосунку натиснути «Послуги» обрати «Заміна посвідчення водія» вибрати причину заміни вибрати сервісний центр, де зручно забрати документ підтвердити контактні дані та підписати заяву.

При замовленні послуги у застосунку медична довідка про придатність до керування транспортними засобами НЕ додається.

Після подачі заявки протягом 10 хвилин необхідно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Після цього залишається лише очікувати запрошення до вибраного сервісного центру, щоб забрати нове пластикове посвідчення. При замовленні цифрового документа треба дочекатись, коли «Дія» надішле push-сповіщення про його готовність. При цьому інколи варто перевіряти статус заявки.

Щоб скористатись новою послугою, необхідно оновити застосунок «Дія» до актуальної версії.