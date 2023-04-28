Чи скоро ChatGPT у «Дії»? Мінцифри працює над віртуальним помічником «Надія» та «Голосом громадян», що скануватиме соцмережі у реальному часі

На конференції Forbes «Надлюди» лідер Мінцифри Михайло Федоров розповів цікаві деталі щодо проєктів та ідей з впровадження ШІ-технологій у державні сервіси. Ми вибрали головні тези з тексту Forbes.

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Регулювання ШІ

Нагадаємо, раніше Китай ініціював регулювання сервісів генеративного ШІ — щоб вони «віддзеркалювали цінності соціалізму». Водночас Італія першою обмежила роботу ChatGPT, а в США, ЄС та Великій Британії на різних рівнях почалися обговорення щодо контролю над ШІ-технологіями.

За словами Михайла Федорова, на відміну від інших країн Україна планує розвивати штучний інтелект, а не забороняти його. Очільник Мінцифри вважає, що за технологіями ШІ — наше майбутнє, і це тренд, який Україні потрібно очолити. Під час виступу він ще раз повторив нещодавнє дискусійне висловлювання: «Або ти почнеш використовувати штучний інтелект, або він замінить тебе».

Використання технологій ШІ в «Дії» та інших державних сервісах

Зараз Мінцифри веде консультації з американською OpenAI та вивчає потенційні варіанти впровадження ШІ-технологій у державні сервіси. Зокрема, в роботі знаходиться віртуальний помічник нового покоління під робочою назвою «Надія», який, можливо, з’явиться в «Дії» (остаточного рішення поки немає). Йдеться не лише про те, що можна отримати на сайті або в застосунку державних послуг «Дія». Мета — створити універсального асистента, здатного відповісти на будь-яке питання, що стосується державних сервісів.

Михайло Федоров відмовився надали деталі щодо архітектури, але запевнив, що жодних персональних даних, включно з геолокацією, сервіс точно не збиратиме.

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«Що мені подобається найбільше, що можна буде через «Надію» записати голосове сповіщення про те, що мене бісить, що потрібно змінити». Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України

Інший проєкт — «Голос громадян», який має на меті в реальному часі відстежувати тренди, дискусії та все, що відбувається в соціальних мережах. За словами міністра, є бажання зробити зворотний звʼязок в режимі реального часу і розпізнавати «не просто текст, а мову» [ймовірно, йдеться про розуміння контекст — прим.ред.]. Це дозволить спростити розуміння реальності та допоможе відповідним державним структурам оперативно дізнаватися, швидко реагувати та розв’язувати різні проблемні питання, особливо у теперішні воєнні часи.