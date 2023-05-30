2,64 грн за кВт·год – КМУ схвалив підвищення тарифу на електроенергію для населення

Після тривалих обговорень на засіданні уряду 30 травня було ухвалене рішення про підвищення тарифу на електроенергію для населення. Тариф буде збільшений майже вдвічі – до 2,64 грн за кВт·год. Новий тариф почне діяти вже з 1 червня. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Курс СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ. Дізнайтесь на курсі про ефективні стратегії продажів та реклами. Та займайте лідируючі позиції на ринку! Дізнатись про програму навчання

«(Міністр енергетики Герман, – ред.) Галущенко терміново з голосу вніс постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тепер 2 грн 64 коп. Рішення було підтримано урядом. Має запрацювати з 1 червня», – повідомило поінформоване джерело в уряді.

Слід зазначити, що раніше НКРЕКП запропонувала підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів з 1 червня з нинішніх 1,44-1,68 грн до 2,88 грн за кВт·год (з ПДВ). При цьому регулятор уточнював, що підвищення тарифу з 1 червня – це лише перший етап «корекції цін». Отже, українцям слід очікувати подальші підвищення тарифів на електроенергію.

Раніше уряд пояснював необхідність підвищення тарифів на електроенергію для населення тим, що нинішній їх рівень не покриває вартість послуг обленерго. Також були повідомлення про необхідність відновлення енергосистеми після масових російських обстрілів та руйнувань.

Нагадаємо, минулого року був прийнятий закон, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів на опалення та гарячу воду протягом дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення. Однак він не розповсюджується на тарифи на електроенергію.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»