3D-ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition надійшов в продаж в Україні за ціною від 82,1 тис. грн

Acer повідомила про початок продажів в Україні нового ноутбука Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition. Ця система орієнтована на творців контенту та геймерів. Вона дозволяє переглядати 3D контент без застосування окулярів чи інших додаткових пристроїв.

Це досягається завдяки технології SpatialLabs Experience Center Pro. Наразі ефекти SpatialLabs доступні у 140 іграх, включно з популярними God of War, Dying Light, NieR:Automata, Dark Souls. Крім того, технології SpatialLabs Go дозволяє перетворювати 2D-контент, як-от фото чи відео з YouTube, на 3D в режимі реального часу. ШІ додає карти глибин та трансформує контент на стереоскопічні 3D-зображення.

На творців контенту орієнтовані SpatialLabs Model Viewer, що в реальному часі імпортує та перетворює файли у форматах CGI та CAD на 3D-ілюстрації, а також середовище виконання Acer OpenXR для створення 3D-контенту.

Ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition має 15,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 4K Ultra HD 3840×2160 пікселів, яскравістю 380 ніт та охопленням 100% колірної палітри Adobe RGB. Конфігурація включає процесор Intel Core i7 13-го покоління, до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5, SSD NVMe PCIe 4 місткістю до 2 ТБ та дискретну відеокарту NVIDIA GeForce RTX 4050. Пристрій також має модуль Wi-Fi 6, LAN-порт 1 Гбіт/с, роз’єми USB 3.2, Type-C Thunderbolt 4 й порт HDMI 2.1. Повнорозмірна клавіатура має біле підсвічування.

Новий ноутбук Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition вже доступний в Україні за ціною від 82,1 тис. грн:

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNJEU.003) — від 82 099 грн.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNJEU.004) — від 85 499 грн.

Acer Aspire 3D 15 SpatialLabs Edition A3D15-71 (NH.QNHEU.004) — від 98 399 грн.

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