Новини Технології 05.09.2025 comment views icon

48 років по тому: Microsoft відкрила код BASIC за ліцензією MIT

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Процесор MOS Technology 6502/YouTube, Zco Corporation

Microsoft випустила “BASIC для мікропроцесора 6502 версії 1.1” на Github за ліцензією Массачусетського технологічного інституту (MIT).

Майже через півсторіччя після того, як Білл Гейтс створив вихідний код, тепер будь-хто може вільно завантажити його, змінити, поширити або навіть перепродати. Варто зазначити, що похідні від цієї версії BASIC лягли в основу одразу кількох культових комп’ютерів, включно із  Commodore 64. 

У блозі Microsoft стисло наводиться історія BASIC та низка ключових фактів. BASIC колись став першим продуктом компанії, розрахованим на процесор Intel 8080. Ця мова програмування була створена Біллом Гейтсом та Полом Алленом для Altair 8800 в 1975 році. 

На Github за ліцензією MIT був викладений код BASIC, перенесений Біллом Гейтсом та Ріком Вейландом на мікропроцесор MOS 6502 і випущений у 1976 році. Цікаво, що комміт-дата файлу m6502.asm та пов’язаних з ним документів Markdown вказана як 27 липня 1978 року, задовго до створення Git. Це не так складно: потрібно лише внести зміни до комміту та передати дату.

Future

Асемблерний код MOS 6502 набув широкого поширення і став основою BASIC, встановленого на тодішніх компах Apple II, Commodore PET, VIC-20 и C64. Згодом Commodore отримала ліцензію на BASIC для платформи 6502, заплативши Microsoft $25 тис. Здається, що це не такі вже й великі гроші, однак за словами представників Microsoft, це дозволило мільйонам нових програмерів отримати доступ до BASIC, у той час, коли вони робили перші кроки у кодингу.

Версія BASIC 1.1 на GitHub підтримує Apple II, Commodore PET, Ohio Scientific (OSI), MOS Technology KIM-1 та PDP-10 Simulation. У Microsoft додають, що до версії 1.1 входять “виправлення для збирача сміття, виявлені Commodore і спільно реалізовані в 1978 році інженером Commodore Джоном Фігансом і Біллом Гейтсом, коли Фіганс відвідав офіс Microsoft в Белвью”.

Загалом, реліз містить 6 тис. 955 рядків коду мовою асемблера, з якими може ознайомитися та поекспериментувати будь-який бажаючий. Microsoft характеризує цей інтерпретатор BASIC як одне з найбільш історично значимих програмних забезпечень ранньої ери персональних комп’ютерів.

У компанії стверджують, що вихідний код BASIC для микропроцессора 6502 версии 1.1, який надходить за сучасною ліцензією, заснований на ранній версії GW-BASIC, яка спочатку поставлялася в оригінальному ПЗУ IBM PC, потім еволюціонувала в QBASIC, а потім у Visual Basic.

Джерело: Tom’sHardware

