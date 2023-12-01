5 років Glovo в Україні: понад 50 тис. кур’єрів сумарно проїхали понад 200 млн км та інша цікава статистика [інфографіка]

Восени 2023 року виповнилося 5 років із початку діяльності Glovo в Україні. До цього невеличкого ювілею компанія проаналізувала дані своєї платформи та підготувала інфографіку про те, як змінилися поведінка та вподобання користувачів.

Наразі Glovo працює в 37 містах України з понад 8 тис. партнерами. З жовтня 2018 року понад 50 тис. кур’єрів виконали принаймні 1 замовлення й сумарно проїхали більш ніж 200 млн км. За цей час кур’єр-рекордсмен доставив понад 30 тис. замовлень. Середній дохід кур’єра становить від 15 тис. до 40 тис. грн залежно від кількості виконаних замовлень. Кур’єри можуть приєднатися до платформи Glovo лише з 18 років, а от верхньої вікової межі немає — найстаршому кур’єру виповнилося 73 роки. Середня тривалість доставлення будь-якого замовлення становить менш ніж 35 хвилин.

Середня кількість замовлень на 1 користувача на рік зросла з 2,6 у 2018 році до 10,3 замовлення за неповний 2023 рік. Цей результат вже перевищив показник, який був до повномасштабного вторгнення (9,7 замовлення у 2021 році). Загальна кількість замовлень у 2023 році зросла на 50%.

Користувач-рекордсмен здійснив 3,5 тис. замовлень у застосунку Glovo з лютого 2019 року. Найдорожчим замовленням цього року було замовлення китайської їжі на суму 19 тис. грн. Найбільше замовлень користувачі роблять у п’ятницю та вихідні, особливо вдень з 12-ї до 14-ї та ввечері — з 18-ї до 20-ї години. Усе більше замовлень користувачі в Україні оплачують безготівковим розрахунком: від 52% у 2018 році до 80% у 2023 році.

Протягом останніх 2 років улюблені кухні замовників майже не змінились. Однак українська кухня піднялась на дві позиції й увійшла до п’ятірки найпопулярніших, у якій залишаються американська, італійська, міжнародна та азійська кухні. Борщ посів третє місце серед улюблених страв, а бургер є лідером замовлень. Також користувачі полюбляють нагетси та крильця, картоплю та кебаб. Найулюбленішими напоями користувачів є Coca Cola, апельсиновий сік, лате, капучино та Pepsi.

За рік попит на зоотовари зріс майже в 6 разів: наразі кожне третє замовлення у «Магазини та сервіси» — це зоотовари. Кожне п’яте замовлення з магазинів — це квіти, попит на які за рік зріс утричі. Також утричі збільшилась кількість замовлень дитячих іграшок і у 2,5 раза — іграшок для дорослих.

У застосунку Glovo є можливість замовити не лише товари, а й послуги. Найпопулярнішою послугою у 2023 році є прибирання однокімнатної квартири, а серед медичних послуг — онлайн-консультація терапевта та виклик додому сімейного лікаря.