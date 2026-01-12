Новини IT-бізнес 12.01.2026 comment views icon

А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила

Катерина Даньшина

А як же Grok? Розробники xAI писали код на Claude, доки Anthropic їх не забанила
Як би Ілон Маск не просував штучний інтелект власного виробництва, у його працівників — інші специфічні вподобання. Новий звіт показує, що розробники Grok використовували Claude для написання коду, аж доки Anthropic сама їх не забанила.

Журналістка Кайлі Робінсон з посиланням на листування команди в Slack пише, що інженери Маска писали код з Claude через IDE Cursor, аж поки минулого тижня Anthropic не заблокувала їм доступ. Про це повідомив в робочому листі співзасновник xAI Тоні Ву:

“Привіт, командо. Знаю, що багато з вас помітили, що моделі Claude не реагують в Cursor. Така нова політика, яку в Anthropic застосують до основних конкурентів. Це одночасно погана і хороша новини: ми втратимо в продуктивності, але є поштовх до розробки власних моделей кодування. Наступний рік, безумовно, буде для нас захопливим”.

Обмеження для xAI — не перший випадок, коли Anthropic блокує свій ШІ для конкурентів. У серпні 2025 року компанія скасувала доступ OpenAI до API Claude за разюче схожих обставин. Джерела Wired на той час писали, що розробники ChatGPT використовували модель для порівняння з GPT-5 та тестування заходів безпеки. За пару місяців до того, Anthropic вимкнула середовище програмування Windsurf на тлі чуток про придбання зі сторони OpenAI.

Юридично Anthropic посилається на власні умови використання, де у розділі D.4 згадується заборона використання сервісу для створення та навчання конкурентних моделей. В компанії відмовились надати публічний коментар, тоді як Cursor перенаправив журналістку знову до Anthropic. Слід зазначити, що другий в цьому випадку є лише посередником — його IDE дозволяє під’єднувати різні моделі, і в тому числі Claude.

