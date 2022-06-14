Adobe планує зробити веб-версію Photoshop безплатною для всіх користувачів

Adobe розпочала тестування безоплатної вебверсії Photoshop і планує відкрити сервіс для всіх охочих, щоб більше користувачів могли ознайомитися з програмою.

Нині компанія тестує безоплатну версію у Канаді. Користувачі можуть отримати доступ до вебверсії Photoshop за допомогою безкоштовного облікового запису Adobe. Adobe описує сервіс як «безоплатний» і, зрештою, планує відключити деякі функції, які будуть доступні лише платним передплатникам. При цьому у вільному доступі залишиться достатньо інструментів для виконання того, що Adobe вважає основними функціями Photoshop.

«Ми хочемо зробити [Photoshop] більш доступним та простим для того, щоб більше людей могли випробувати його та використати продукт, — каже віцепрезидент Adobe Марія Яп.

Мета Adobe — використовувати вебверсію Photoshop, щоб зробити програму доступнішою і потенційно залучити користувачів, які в майбутньому захочуть заплатити за повну версію. Компанія пішла тим же шляхом з рядом своїх мобільних додатків, включаючи Fresco та Express. Вебверсія Photoshop є особливо важливою пропозицією, оскільки вона відкриває доступ до одного з найпотужніших інструментів компанії для Chromebook, які широко використовуються в школах.

Нагадаємо, вебверсія Photoshop була запущена восени минулого року і пропонувала низку базових функцій. Здебільшого вона призначалася для спільної роботи. За наступні місяці можливості сервісу були трохи розширені, хоч і поступаються повнофункціональній окремій програмі.

В Adobe не уточнюють, коли безоплатна версія Photoshop стане широкодоступною.

Додатково Adobe представила новий фільтр на основі штучного інтелекту, який з’явиться у Photoshop. Новий фільтр «відновлення фотографій» може автоматично прибрати подряпини та відновити частину кольору на пошарпаній пожовклій фотографії.

Джерело: The Verge