Adobe Premiere Pro отримає генеративні відеоінструменти штучного інтелекту

Adobe працює над генеративною моделлю штучного інтелекту для роботи з відео, яка доповнить сімейство Firefly. Ця модель додасть нові інструменти до платформи редагування відео Premiere Pro.

Ці нові інструменти Firefly дозволять користувачам Premiere Pro створювати відео та додавати чи видаляти об’єкти за допомогою текстових підказок (подібно до функції Generative Fill у Photoshop) і розширювати тривалість відеокліпів.

На відміну від багатьох попередніх анонсів Adobe, пов’язаних із Firefly, цього разу дата випуску не була встановлена, навіть для бета-версії. Відомо лише, що нові інструменти створення відео повинні бути випущені «цього року». Водночас Adobe вже продемонструвала, на що зараз здатна її відеомодель, показавши раннє відеодемо.

Компанія розглядає можливість зробити інтеграцію Premiere Pro з моделями ШІ сторонніх розробників. Поки що мова йде про «раннє дослідження» того, як це може виглядати «в майбутньому». За словами Adobe, ідея полягає в тому, щоб надати користувачам Premiere Pro більше вибору, дозволяючи їм використовувати такі моделі, як Pika, щоб розширити знімки, або Sora або Runway AI під час створення B-roll для своїх проєктів. Adobe також каже, що її мітки облікових даних вмісту можуть бути застосовані до цих створених кліпів, щоб визначити, які моделі ШІ використовувалися для їх створення.

Водночас головною перевагою Adobe перед конкурентами є створення власних моделей Firefly у своїй екосистемі програмного забезпечення, які вже широко використовуються творчими професіоналами. Інтеграція моделей ШІ сторонніх розробників дозволить розширити доступність інструментів для творчих професіоналів, які інакше не переходили б до окремої спеціальної програми.

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Джерело: The Verge