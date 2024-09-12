«Афера Томаса Крауна», дубль третій: у новому рімейку Майкл Б. Джордан зіграє головну роль

Після успішного режисерського дебюту у «Крід III» Майкл Б. Джордан підписав контракт на фільм «Афера Томаса Крауна» з Amazon MGM Studios з собою як режисером та у головній ролі.
Також Джордан продюсуватиме другий римейк класичної стрічки з власним лейблом Outlier Society, разом з Елізабет Рапосо. Про нову угоду повідомляють неофіційні джерела Deadline.
Це буде вже третя версія стрічки «Афера Томаса Крауна». Попередня з’явилася у 1999 році: Пірс Броснан зіграв багатого плейбоя, який любить красти твори мистецтва заради хобі та зустрічає своє кохання в обличчі страхової слідчої. Режисером і виконавцем головної ролі в оригінальному фільмі 1968 року став Стів Макквін, режисером був Норман Джуїсон (помер в цьому січні у віці 97 років).
Образ Томаса Крауна не такий популярний, як Джеймс Бонд, але багато у чому схожий. Цього разу Майклу Джордану належить втілити дійсно багатошарового персонажа. Pараз актор і режисер перебуває в пошуку партнерки за фільмом. Ії попередниць зіграли Фей Данауей та Рене Руссо.
Сценарій фільму написав Дрю Пірс. Попередній скрипт був написаний Весом Туком і Джастіном Брітт-Гібсоном та базувався на оригінальному фільмі. Патрік Маккормік і Марк Тоберофф також виступатимуть продюсерами. Алан Трастмен (сценарист оригінального фільму 1968 року) є виконавчим продюсером. Попередній фільм Джордана «Крід III» отримав $276 млн у світі за бюджету $75 млн.
Рецензія на фільм «Крід III: Спадок Роккі Бальбоа» / Creed III
Джерело: Deadline
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