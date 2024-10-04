Айтівцям хочуть заборонити використовувати ФОП та спрощену систему оподаткування

Старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай повідомив, що українським айтівцям можуть обмежити використання спрощеної системи оподаткування. Така ідея народилася на робочій групі, де обговорювали податковий законопроєкт. Таким чином розглядали захист режиму «Дія Сіті» від переходу IT-фахівців на ФОП третьої групи.

Пропонується заборонити IT-спеціалістам на спрощеній системі оподаткування надавати послуги, які входять до сфери діяльності «Дія Сіті».

«…давайте просто заборонимо на спрощенці займатися усіма видами діяльності, які є в Дія Сіті», – пише Юрій Гайдай про суть пропозиції.

Іншими словами, всі IT-послуги стануть недоступними для ФОП та спрощеної системи оподаткування, якщо відповідні ідеї ухвалять у ВРУ.

За словами Гайдая, ця ініціатива несподівано отримала підтримку під час обговорення.

У «Дія City» прокоментували цю ідею та зазначили, що не підтримують вказану пропозицію. Крім того, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що ідея скасування спрощеної системи оподаткування для ФОП не має шансів на подальшу підтримку.

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Нагадаємо, податковий законопроєкт передбачає підвищення військового збору до 5% для найманих працівників, а також сплату 1% військового збору для ФОП третьої групи та збільшення податків для першої та другої груп ФОП. ІТ-об’єднання виступили проти цього законопроєкту, оскільки він порушує 25-річні гарантії щодо умов оподаткування для резидентів «Дія Сіті».

Джерело: dou