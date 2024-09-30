Міністр фінансів не підтримує пільговий режим «Дія.Cіті»

В той час як Мінцифри активно просуває проєкт «Дія.Cіті», Мінфін, схоже, збирається встромляти палки в колеса цього велосипеда. Принаймні, міністр фінансів України Сергій Марченко не підтримує ідею пільгових режимів оподаткування, зокрема — і «Дія.Cіті»

«Хтось із 10 000 грн платить усі податки, а хтось із $5000 або $10 000 не платить податки, і вважає, що це окей і нормально, тому що я — суперінтелект… У нас є бажання вирівняти цю систему», — заявив Сергій Марченко під час проведення заходу «Нова країна».

Міністр фінансів підкреслив, що позиція Мінфіну щодо податкових пільг залишається негативною та незмінною. Однак, коли питання отримує політичну підтримку, воно проходить.

«На засіданні уряду це жваво обговорювалось, і мій голос, на жаль, був один, який казав, що це ж все-таки про справедливість», — додав міністр.

Водночас він визнав, що держава створила ці пільгові правила гри, і в майбутньому це може мати позитивні наслідки.

«Поки що немає особливих бенефітів для держави від цієї системи. Але в майбутньому потенційно можуть бути», — зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, за перші 6 місяців 2024 року резиденти «Дія.City» направили в український бюджет понад ₴8,4 млрд. Це майже така сама сума, як за весь 2023 рік.

Водночас провідні об’єднання ІТ-галузі України висловили занепокоєння щодо можливого підвищення податків для резидентів «Дія. City». Це може призвести до відтоку інвестицій та релокації бізнесу. Представники галузі розкритикували законопроєкт № 11416-д, який передбачає підвищення військового збору до 5%, що порушує раніше гарантовані умови оподаткування. ВРУ вже підтримала збільшення податків у першому читанні.

Джерело: dev