Податкові зміни для «Дія. City» загрожують ІТ-індустрії України — галузь б’є на сполох

Провідні об’єднання ІТ-галузі України висловили занепокоєння щодо можливого підвищення податків для резидентів «Дія. City», що може призвести до відтоку інвестицій та релокації бізнесу.

Diia City Union, Diia City United, Lviv IT Cluster, Асоціації IT Ukraine, Kharkiv IT Cluster оприлюднили спільну заяву, в якій висловили серйозне занепокоєння ініціативою уряду.

Законопроєкт №11416-д, підтриманий профільним комітетом Верховної Ради, передбачає збільшення військового збору до 5%. Це порушує раніше надані державою гарантії стабільного оподаткування протягом 25 років для учасників «Дія. City». ІТ-спільнота вважає, що такі зміни можуть підірвати довіру іноземних партнерів до України.

Представники галузі попереджають про негативні наслідки цієї ініціативи. Вони прогнозують можливий вихід компаній з режиму «Дія. City», релокацію бізнесу в інші юрисдикції та зниження конкурентоспроможності українських ІТ-фірм на міжнародному ринку.

«За оцінками експертів, якщо податкові зміни будуть запроваджені, це може призвести до падіння ІТ-галузі до 30% вже у 2025 році, масових звільнень, скорочення кількості робочих місць, погіршення торговельного балансу та зменшення валютного виторгу, податкових надходжень», — йдеться в заяві.

ІТ-спільнота закликає до невідкладного діалогу з владою. Вони вимагають провести зустріч з представниками профільних комітетів Верховної Ради, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки, Офісом Президента України та іншими державними органами для обговорення ситуації.

На думку представників індустрії, законопроєкт №11416-д потребує суттєвого доопрацювання. Замість підвищення податків для прозорого бізнесу, ІТ-галузь пропонує зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою. Серед пропозицій — реформування податкової та митної системи, покращення адміністрування існуючих податків, боротьба з нелегальним обігом підакцизних товарів та оптимізація державних витрат.