Новини IT-бізнес 17.09.2024 о 13:06 comment views icon

Податкові зміни для «Дія. City» загрожують ІТ-індустрії України — галузь б’є на сполох

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Ігор Панченко

Автор новин

Податкові зміни для «Дія. City» загрожують ІТ-індустрії України — галузь б’є на сполох

Провідні об’єднання ІТ-галузі України висловили занепокоєння щодо можливого підвищення податків для резидентів «Дія. City», що може призвести до відтоку інвестицій та релокації бізнесу.

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Diia City Union, Diia City United, Lviv IT Cluster, Асоціації IT Ukraine, Kharkiv IT Cluster оприлюднили спільну заяву, в якій висловили серйозне занепокоєння ініціативою уряду.

Законопроєкт №11416-д, підтриманий профільним комітетом Верховної Ради, передбачає збільшення військового збору до 5%. Це порушує раніше надані державою гарантії стабільного оподаткування протягом 25 років для учасників «Дія. City». ІТ-спільнота вважає, що такі зміни можуть підірвати довіру іноземних партнерів до України.

Представники галузі попереджають про негативні наслідки цієї ініціативи. Вони прогнозують можливий вихід компаній з режиму «Дія. City», релокацію бізнесу в інші юрисдикції та зниження конкурентоспроможності українських ІТ-фірм на міжнародному ринку.

«За оцінками експертів, якщо податкові зміни будуть запроваджені, це може призвести до падіння ІТ-галузі до 30% вже у 2025 році, масових звільнень, скорочення кількості робочих місць, погіршення торговельного балансу та зменшення валютного виторгу, податкових надходжень», — йдеться в заяві.

ІТ-спільнота закликає до невідкладного діалогу з владою. Вони вимагають провести зустріч з представниками профільних комітетів Верховної Ради, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством економіки, Офісом Президента України та іншими державними органами для обговорення ситуації.

На думку представників індустрії, законопроєкт №11416-д потребує суттєвого доопрацювання. Замість підвищення податків для прозорого бізнесу, ІТ-галузь пропонує зосередитися на боротьбі з тіньовою економікою. Серед пропозицій — реформування податкової та митної системи, покращення адміністрування існуючих податків, боротьба з нелегальним обігом підакцизних товарів та оптимізація державних витрат.

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