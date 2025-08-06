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Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: "Приховування ризиків є шахрайством"

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Андрій Русанов

Редактор новин

Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: "Приховування ризиків є шахрайством"

Інвестори подали до суду на Tesla та Ілона Маска. Позивачів звинувачують у шахрайстві з цінними паперами через приховування ризиків небезпеки безпілотних авто, зокрема, Robotaxi.

Як повідомляє Ruters, колективний позов було подано в понеділок увечері за результатами першого публічного випробування Tesla Robotaxi наприкінці червня в Остіні, штат Техас, США. Під час запуску авто перевищували швидкість, різко гальмували, виїжджали на бордюр, виїжджали на неправильну смугу руху та висаджували пасажирів посеред багатосмугових трас. Ціна акцій Tesla впала на 6,1% протягом двох торгових днів після початку випробувань, що дорівнює падінню вартості компанії на $68 млрд.

Новий колективний позов внесла акціонерка Tesla Деніз Моран. Він вимагає відшкодування збитків акціонерам у період з 19 квітня 2023 року по 22 червня 2025 року. Позивачі звинуватили автовиробника та його власника у неодноразовому перебільшенні ефективності та перспектив своєї технології автономного водіння, завищенні фінансових перспектив та ціни акцій Tesla.

Зокрема, йдеться про запевнення Маска під час телефонної конференції 22 квітня про те, що Tesla «цілеспрямовано зосереджена на запуску Robotaxi в Остіні в червні», а також заяву Tesla того ж дня про те, що її підхід до автономного водіння забезпечить «масштабоване та безпечне розгортання в різних географічних регіонах та з різними варіантами використання».

У січні 2024 року, за повідомленням Futurism, Маск обіцяв, що компанія запустить «понад мільйон» роботаксі вже цього року. Загальну ситуацію ускладнює рішення суду у Флориді, яке зобов’язало Tesla виплатити близько $329 млн як штраф та відшкодування жертвам аварії , в якій частково винне програмне забезпечення компанії для допомоги водієві під назвою Autopilot. Це рішення може мати серйозні наслідки для планів компанії щодо впровадження сервісу автономного перевезення.

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