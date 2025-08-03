Tesla винна у смертельній аварії та має сплатити $329 млн, — рішення суду

Важко травмований під час аварії Tesla Діллон Ангуло та загибла Найбель Бенавідес Леон / NBC

Автовиробник Tesla програв справу у Флориді, США, та має сплатити величезну компенсацію жертвам, їхнім родичам й державі. Ясна річ, йдеться про автопілот.

Початкова вимога позивачів у справі, яку частково задовольнити суд присяжних, складала $345 млн. Згідно з вердиктом, Tesla визнана частково відповідальною за аварію та має виплатити $129 млн компенсації збитків позивачам, і ще $200 млн штрафних санкцій.

У зв’язку з плутаниною в пресі (читачі могли бачити в заголовках суми від $243 млн до $345 млн) сайт Electrek роз’яснює, скільки саме грошей винна Tesla. Компанія має сплатити лише 33% компенсаційних збитків, оскільки її було визнано частково (на 33%) відповідальною за аварію. Штрафні ж санкції складають $200 млн.

Рішення суду стало величезним ударом для Tesla та великою перемогою для постраждалих в аваріях, пов’язаних з системами допомоги водієві. Справа має особливе значення, оскільки це перший випадок загибелі внаслідок протиправних дій, пов’язана з системами ADAS (автопілот та повне автономне керування), о скільки раніше суд виправдав компанію у справі з автопілотом. Останнім часом Tesla позасудово врегулювала дві схожі справи, але в цьому випадку компанія, вочевидь, не захотіла або не змогла владнати суперечку.

“Tesla розробила автопілот лише для автомагістралей з контрольованим доступом, але навмисно вирішила не обмежувати водіїв у його використанні в інших місцях, а Ілон Маск заявив світові, що автопілот їздить краще за людей. Брехня Tesla перетворила наші дороги на випробувальні полігони для їхньої принципово недосконалої технології, наражаючи на небезпеку звичайних американців, таких як Найбель Бенавідес та Діллон Ангуло. Сьогоднішній вердикт є справедливістю за трагічну смерть Найбела та довічні травми Діллона, притягуючи Tesla та Маска до відповідальності за підтримку ажіотажу навколо автономного водіння ціною людських життів.”, — пояснює рішення Бретт Шрайбер з Singleton Schreiber.

У випадку з названими постраждалими, Tesla визнана частково відповідальною за те, що ввела клієнтів в оману, створюючи враження, що Autopilot може робити більше, ніж насправді. У квітні 2019 року Джордж Макгі керував своєю Model S на автопілоті в Кі-Ларго та раптово впустив телефон і подивився вниз, щоб його підняти. Тоді автомобіль проїхав повз знак зупинки на Т-подібному перехресті та врізався в припаркований Chevrolet Tahoe. 22-річна Найбель Бенавідес Леон та її хлопець Діллон Ангуло стояли поруч із припаркованим Tahoe. Бенавідес загинула, а Ангуло отримав серйозні травми.

Поліція звинуватила Макгі у необережному водінні, але родини жертв подали позов як до водія, так і на Tesla. Макгі врегулював справу з позивачами, але Tesla ні, що й призвело до цього судового розгляду. Tesla спробувала перекласти всю провину на водія, як зазвичай у випадках аварій, пов’язаних з ADAS. З урахуванням того, що водій зізнався у неуважності, можна було б подумати, що це буде легка справа. Адвокат компанії зазначив, що подібне буцімто могло статися та стається у будь-якому авто. Однак коментарі Макгі, ймовірно, “потопив” Tesla у цій справі.

“Моя ідея полягала в тому, що машина допоможе мені, якщо в мене трапиться несправність, якщо я щось пропущу, якщо я помилюся — що вона зможе мені допомогти. У цьому випадку я справді відчуваю, що вона мене підвела”.

Адвокати Tesla зробили заяву у зв’язку з вердиктом:

“Сьогоднішній вердикт є неправильним і лише знижує безпеку автомобілів та ставить під загрозу зусилля Tesla та всієї галузі щодо розробки та впровадження технологій, котрі рятують життя. Ми плануємо подати апеляцію, враховуючи суттєві юридичні помилки та порушення під час суду. Попри те, що це журі присяжних визнало, що водій був переважно відповідальним за цю трагічну аварію у 2019 році, докази завжди вказували на те, що саме водій був виключно винний, оскільки він перевищував швидкість, тримаючи ногу на педалі акселератора та вимкнув автопілот, коли він шукав свій телефон, не відводячи очей від дороги. Слід зазначити, що жоден автомобіль у 2019 році, і жоден сьогодні, не зміг би запобігти цій аварії. Це ніколи не стосувалося автопілота; це була вигадка адвокатів позивачів, які звинувачували автомобіль, тоді як водій, з першого дня, – визнав і взяв на себе відповідальність.”

У червні ITC.ua писав про аварію Tesla Cybertruck, у якій водій згорів живцем. Родина загиблого 10 місяці намагалася врегулювати справу з компанією, але зрештою звернулася до суду. У позові юристи постраждалих обґрунтовують, чому ця аварія не сталася б у правильно спроєктованому електрокарі. Також у Канаді чотори пасажири Tesla згоріли живцем, тому що не змогли відчинити двері.