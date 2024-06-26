Корпорація Meta оголосила, що з сьогоднішнього дня почне тренувати свій ШІ на постах в Facebook і Instagram, які були опубліковані громадянами Великобританії чи країн Європейського Союзу.

Але далеко не всі з цим згодні, розповідає SkyNews.

Юридичні проблеми спіткали Meta, зокрема, в Ірландії. Ірландська комісія із захисту даних (DPC) попросила технологічного гіганта відкласти навчання великих мовних моделей. Директор Meta з питань політики конфіденційності Стефано Фратта вже назвав це «розчаруванням».

В Meta сподіваються, що проблему вирішать протягом літа.

Не все гладко і в ЄС. Європейська група Noyb, яка захищає цифрові права, також подала скарги, заявивши, що новації Meta «порушують фундаментальне право на захист даних і конфіденційність європейських користувачів».

Після інформації щодо призупинки навчання ШІ на публікаціях у Facebook та Instagram Meta дала коментар, згадавши Google і OpenAI.

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«Ми наслідуємо приклад інших, зокрема Google і OpenAI, які уже використовували дані європейців для навчання штучного інтелекту.Наш підхід більш прозорий і пропонує більше варіантів регулювання», — заявили в компанії.

Користувачі в Європейському Союзі та Великобританії захищені низкою законів і мають право відмовити в будь-якому використанні їхніх даних.

Вірогідно, користувачі отримають електронного листа або сповіщення від Meta. Meta стверджує, що «розглядатиме запити відповідно до чинних законів про захист даних».

Повідомляється, що через відповідні колізії компанія відклала випуск Meta AI в Європі.

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