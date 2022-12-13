Анімаційна студія Ghibli після 10-річної перерви анонсувала новий фільм Хаяо Міядзакі “Як ти живеш?”/ How Do You Live?

Режисер оскароносного фільму “Віднесені привидами” та співзасновник анімаційної студії Ghibli Хаяо Міядзакі повертається до роботи після 10-річної перерви.

Попередній фільм Міядзакі “Вітер дужчає” вийшов 20 липня 2013 році. Джерелом сюжету стала однойменна манга авторства самого Міядзакі, що публікувалася в журналі Model Graphix 2009 року, а також оповідання письменника Тацуо Хорі, написаного в 1936—1937 роках. Назви фільму та оповідання цитують один із рядків вірша Поля Валері “Надморський цвинтар”(в українському перекладі це звучить як “Здійнявся вітер!.. Намагаймось жити!”).

Тоді, у 2013 році, Хаяо Міядзакі заявив, що це його остання робота у виробництві повнометражних анімаційних фільмів, однак у віці 81-го року режисер все-таки повернувся для створення “Як ти живеш?”/How Do You Live.

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У фільмі розповідатиметься історія 15-річного Коппера з Токіо, який втратив батька, та його філософську подорож, з якої хлопець дізнається більше про те, як влаштований світ.

“Як ти живеш?”/How Do You Live вийде в прокат у Японії 14 червня 2023 року. Оригінальна назва анімаційної роботи звучить як “Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka”, однак умовний англійський переклад походить від оригінального роману письменника Гензабуро Йосіно 1973 року.

Крім Хаяо Міядзакі та продюсера Тошіо Судзукі, імена жодних інших співробітників, які працюватимуть над фільмом поки не розголошуються.