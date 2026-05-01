"Диявол носить Prada 2" зібрав $10 млн на передпоказах і відкрив літній сезон у кінотеатрах

“Диявол носить Prada 2” зібрав $10 млн на четвергових передпоказах у США. Це один із найкращих результатів серед фільмів із переважно жіночою аудиторією і впритул наближається до показників нинішніх лідерів бокс-офісу “Michael” і “Project Hail Mary”.


Для порівняння: “It Ends With Us” із Блейк Лайвлі у 2023 році зібрав $7 млн на передпоказах і завершив перший уїкенд із $50 млн. Потім фільм набрав понад $350 млн у всьому світі. Прогнози для “Prada 2” на відкривальний уїкенд — від $70 млн до $75 млн у США і близько $175 млн у світі.

Фільм вже встиг показати сильні результати за кордоном ще до широкого релізу. За перші два дні з 42 ринків надійшло $40,5 млн. У Бразилії, Італії, Кореї та Австралії “Prada 2” показала найвищий показник відкривального дня серед усіх фільмів поточного року.

Сиквел зібрав оригінальний каст: Мерил Стріп повертається у ролі легендарного редактора модного журналу Міранди Прістлі, поруч із нею Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант. До проєкту також повернулися режисер Девід Франкел і сценаристка Алін Брош МакКенна.


Перша частина вийшла у 2006 році і зібрала $326,5 млн у прокаті, не маючи жодних ознак блокбастера на старті. Вона стала культурним феноменом, який досі регулярно переглядають. Саме ця репутація і тягне аудиторію різного віку на сиквел двадцять років потому.

Окремий рекорд, який фіксує видання: “Prada 2” стала першим жіночим фільмом в сучасній історії кінобізнесу, що відкриває літній сезон. Зазвичай цю роль відігравали фільми Marvel або “Форсаж”.

Повні підсумки відкривального уїкенду стануть відомі в понеділок.

Колишня зірка WWE приєднується до каста “Декстер: Воскресіння” у 2 сезоні

Огляд електросамокату Proove Model City Pulse 350W: нічого зайвого, тільки рух
Ресайкл-споти Києва: куди нести техніку, батарейки і гаджети

Джерело: The Hollywood Reporter

"Крик 7" побив 20-річний рекорд франшизи із касою в майже $100 млн на старті
Тарантіно відмовився, а він — ні: лауреат “Оскара” напише сценарій до фільму "Джанго/Зорро"
Вийшов фільм про Сатоші Накамото: пропонується ще одна версія його особи
“Одіссея” Нолана триватиме менше за “Оппенгеймера”: причина банальна
"Крик 7" став найкасовішим фільмом франшизи
"Льодовиковий період" повертається: новий фільм вийде після багаторічної паузи
"Сузір'я великого пса" ("Собачі зірки"): вийшов трейлер постапокаліптичної драми Рідлі Скотта
Оскар-2027 закриває двері для штучного інтелекту: нові правила забороняють ШІ-акторів і ШІ-сценарії
"Супер Маріо Галактика в кіно" втер носа критикам: $34,5 млн, 91% від глядачів та новий рекорд
Зірка "Дивні дива" + "оскарівський" режисер: Netflix екранізує роман Міллі Боббі Браун
Стівен Кінг назвав найкращу фразу у фільмі 2026 року "на цей час": вона звучить у хорорі Netflix
У "Бріджертонів" — свіже обличчя: 5 сезон поповнився новими акторами і несподіванкою у сюжеті
Marvel перезапускає "Люди Ікс": сценарій від авторів хітового серіалу Netflix з 98% на Rotten Tomatoes
Що подивитися: 8 головних прем'єр Netflix у квітні
Джейсон Стейтем повертається з бойовиком "Заколот" / Mutiny: перший трейлер
Чого чекати від сюжету нової частини Spider Man?
Ван Піс (One Piece) отримав назву 3-го сезону та анімаційний спешл від Lego на Netflix
“Майкл” за касовими зборами обходить “Проєкт Аве Марія” та “Крик 7”
"Майкл" стартував з рекордом для музичних байопіків
Scooby-Doo: Origins: Netflix розпочав зйомки live-action серіалу і показав перший кадр із акторами
Чи зміг сиквел про Mario затьмарити успіх оригіналу в прокаті?
