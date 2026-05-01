“Диявол носить Prada 2” зібрав $10 млн на четвергових передпоказах у США. Це один із найкращих результатів серед фільмів із переважно жіночою аудиторією і впритул наближається до показників нинішніх лідерів бокс-офісу “Michael” і “Project Hail Mary”.





Для порівняння: “It Ends With Us” із Блейк Лайвлі у 2023 році зібрав $7 млн на передпоказах і завершив перший уїкенд із $50 млн. Потім фільм набрав понад $350 млн у всьому світі. Прогнози для “Prada 2” на відкривальний уїкенд — від $70 млн до $75 млн у США і близько $175 млн у світі.

Фільм вже встиг показати сильні результати за кордоном ще до широкого релізу. За перші два дні з 42 ринків надійшло $40,5 млн. У Бразилії, Італії, Кореї та Австралії “Prada 2” показала найвищий показник відкривального дня серед усіх фільмів поточного року.

Сиквел зібрав оригінальний каст: Мерил Стріп повертається у ролі легендарного редактора модного журналу Міранди Прістлі, поруч із нею Енн Гетевей, Стенлі Туччі та Емілі Блант. До проєкту також повернулися режисер Девід Франкел і сценаристка Алін Брош МакКенна.





Перша частина вийшла у 2006 році і зібрала $326,5 млн у прокаті, не маючи жодних ознак блокбастера на старті. Вона стала культурним феноменом, який досі регулярно переглядають. Саме ця репутація і тягне аудиторію різного віку на сиквел двадцять років потому.

Окремий рекорд, який фіксує видання: “Prada 2” стала першим жіночим фільмом в сучасній історії кінобізнесу, що відкриває літній сезон. Зазвичай цю роль відігравали фільми Marvel або “Форсаж”.

Повні підсумки відкривального уїкенду стануть відомі в понеділок.

Джерело: The Hollywood Reporter