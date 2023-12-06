Аня Тейлор-Джой «‎провалила» селфі з фанатом, не розібравшись з Android

Жартують, що фанат наступного дня попрямував в Apple Store.

Відео, яке стало вірусним у мережі, зафіксувало, як зірка «Ферзевого гамбіту‎» пробує зробити селфі на телефон свого фаната під час заходу у Бразилії. Водночас спроба завершилась невдачею, оскільки Тейлор-Джой натискала бічну кнопку — в iPhone така дія спрацьовує як фото, однак на Android зазвичай просто блокує телефон.

Anya Taylor-Joy attempting a selfie on fan’s Android.

pic.twitter.com/rfHgIAnmEm — Pop Crave (@PopCrave) December 5, 2023

Фанат наполегливо передавав акторці телефон, але вона знову припустилася тієї ж помилки.

«Бл***‎», — розчаровано підсумувала Тейлор-Джой, повернувши смартфон шанувальнику.

Відео початково поширив на X користувач @ramon_png, який стверджував, що він і є тим самим нещасним шанувальником.

«‎Уявіть, вам пощастило, і Аня Тейлор-Джой взяла ваш мобільний телефон, щоб зробити фото. Але двічі сплутала кнопку, просто його вимкнувши. Друзі, це сталося зі мною‎».

Навряд фанату потрібно, аж настільки переживати, оскільки замість селфі, він отримав ціле відео. Згодом ролик поширили на акаунті PopCrave, де він на цей час зібрав майже 26 млн переглядів.

У коментарях хтось пожартував, що наступного дня фанат пішов одразу до Apple Store, аби подібних ситуацій більше не виникало. Інші зазначили, що відео стало ідеальною рекламною кампанією для iPhone.