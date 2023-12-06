Аня Тейлор-Джой «‎провалила» селфі з фанатом, не розібравшись з Android

Жартують, що фанат наступного дня попрямував в Apple Store.
Відео, яке стало вірусним у мережі, зафіксувало, як зірка «Ферзевого гамбіту» пробує зробити селфі на телефон свого фаната під час заходу у Бразилії. Водночас спроба завершилась невдачею, оскільки Тейлор-Джой натискала бічну кнопку — в iPhone така дія спрацьовує як фото, однак на Android зазвичай просто блокує телефон.
Anya Taylor-Joy attempting a selfie on fan’s Android.
pic.twitter.com/rfHgIAnmEm
— Pop Crave (@PopCrave) December 5, 2023
Фанат наполегливо передавав акторці телефон, але вона знову припустилася тієї ж помилки.
«Бл***», — розчаровано підсумувала Тейлор-Джой, повернувши смартфон шанувальнику.
Відео початково поширив на X користувач @ramon_png, який стверджував, що він і є тим самим нещасним шанувальником.
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«Уявіть, вам пощастило, і Аня Тейлор-Джой взяла ваш мобільний телефон, щоб зробити фото. Але двічі сплутала кнопку, просто його вимкнувши. Друзі, це сталося зі мною».
Навряд фанату потрібно, аж настільки переживати, оскільки замість селфі, він отримав ціле відео. Згодом ролик поширили на акаунті PopCrave, де він на цей час зібрав майже 26 млн переглядів.
У коментарях хтось пожартував, що наступного дня фанат пішов одразу до Apple Store, аби подібних ситуацій більше не виникало. Інші зазначили, що відео стало ідеальною рекламною кампанією для iPhone.
Це ж не Apple iPhone, а якийсь Android – американське подружжя пограбували, але повернули смартфон, не підійшов