Новини WTF 06.12.2023 о 08:00 comment views icon

Це ж не Apple iPhone, а якийсь Android – американське подружжя пограбували, але повернули смартфон, не підійшов

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Одного вечора у Вашингтоні DC чоловік зустрічав жінку з роботи. Коли подружжя зустрілося, до нього підійшли двоє та пограбували. Грабіжники забрали усе, що було в кишенях, включно з ключами від машини, в яку потім сіли та поїхали. Але смартфон постраждалому повернули… Бо це не iPhone, а лише Android.

Жінка потім розповіла про все це місцевому телебаченню, не відкриваючи обличчя та не називаючи власного імені (за посиланням можна подивитися оригінальний репортаж).

Це ж не Apple iPhone, а якийсь Android

«Як тільки він припаркував машину, до нього підійшли двоє озброєних чоловіків у масках. Вони пограбували його, забрали все, що у нього було в кишенях, забрали ключі від мого трака, сіли та поїхали».

Грабіжники буди озброєні пістолетами. Коли справа дійшла до смартфона, злодії замислилися, але потім… повернути його, тому що він їм був не до вподоби:

«Вони дивилися на цей телефон і ніби думали: «О, це Android? Ми не хочемо цього. Я думав, що це iPhone».

Жінка буда дуже збентежена подією, адже автівкою заробляла на життя:

«Це був мій дохід. Це був спосіб, яким я заробляла гроші. Я працювала з Uber Eats та Instacart, тож це було нашим засобом до існування».

За іронією, інцидент стався саме в той день, коли в округу Колумбія відбулися громадські слухання, присвячені сплеску злочинності та запропонованому мером Мюріель Боузер законопроєкту «Подолання тенденцій злочинності зараз» (ACT Now). На них посадові особи звітували про зниження злочинності. Зрозуміло, постраждала жінка скептично поставилася до цього в інтерв’ю.

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Що ж принаймні подружжя мало можливість викликати таксі телефоном. Таким чином, володіння смартфоном Android дещо зменшує загальну суму збитків під час пограбування у Вашингтоні. В США iPhone надзвичайно популярні, їхня доля серед усіх смартфонів набагато більша, ніж загалом у світі.

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Джерело: 7News

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