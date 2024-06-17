Apple планує випустити тонші версії iPhone, MacBook Pro та Apple Watch – Марк Гурман

За словами Марка Гурмана з Bloomberg, плани Apple щодо зменшення товщини своїх пристроїв не обмежуються лише планшетом iPad Pro. У компанії також є плани щодо тонших версій Macbook Pro, Apple Watch та iPhone. Чутки про вихід тоншого iPhone почали циркулювати ще минулого місяця.

За словами Гурмана, компанія знаходиться на порозі відкриття «нового класу пристроїв Apple, які мають бути найтоншими та найлегшими продуктами у своїх категоріях у всій індустрії технологій».

Посилаючись на власні джерела, Гурман каже, що компактніший iPhone може з’явитися вже у 2025 році з появою лінійки iPhone 17. Для решти пристроїв, зазначених у звіті, ще немає графіка виходу тонших версій.

Очікується, що майбутній тонкий iPhone буде дорожчим, ніж поточний iPhone Pro Max, і матиме екран приблизно між розміром екрана Pro Max і стандартного iPhone.

Джерело: Engadget

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