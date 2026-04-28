Журналіст Bloomberg Марк Гурман у своєму недільному newsletter Power On від 26 квітня оновив інформацію про два майбутні продукти Apple: AR-окуляри і складаний iPad.





AR-окуляри Apple хочуть випустити між 2028 і 2030 роками. За задумом компанії, вони накладатимуть цифрову інформацію на реальний світ і в перспективі можуть частково замінити iPhone. Точна дата всередині цього вікна залежить від темпів технологічного розвитку — і, судячи з широкого діапазону, Apple сама ще не впевнена у термінах.

Окремо від AR-окулярів Apple готує смарт-окуляри без дисплея — простіший продукт, де акцент зроблено на камері, мікрофоні і голосовому асистенті. Їхній анонс очікується або наприкінці 2026 року, або на початку 2027-го, реліз — у 2027 році. Це два різних пристрої з різними цінами і різними аудиторіями.

Ситуація зі складаним iPad складніша. За даними Гурмана, Apple розробляє пристрій із приблизно 20-дюймовим екраном, який складається навпіл. Новий CEO Джон Тернус особисто опікується цим проєктом — що само по собі є сигналом пріоритетності. Але кілька людей, які працювали над iPad Fold, сказали Гурману, що сумніваються, чи дійде справа до релізу.





Востаннє про iPad Fold писали влітку 2025 року: тоді повідомлялося, що реліз перенесли з кінця 2026-го на 2028 рік або пізніше. З того часу нових публічних деталей не з’являлося — аж до цього тижня.

Ключова невідомість у обох випадках — складаний iPhone Ultra. Якщо він стане хітом після виходу в другій половині 2026 року, Тернус матиме сильний аргумент для прискорення розробки iPad Fold. Провал складаного iPhone, навпаки, може поховати проєкт iPad остаточно.

Джерело: 9to5Mac