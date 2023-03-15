Новини Пристрої 15.03.2023 о 21:11

АСБІС-Україна запускає продаж ноутбуків французького бренду Thomson за ціною від 10 599 грн

Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

«‎АСБІС-Україна» анонсувала чергове розширення асортименту — вона стала дистриб’ютором ноутбуків французького бренду Thomson. У продажу з’явилися відразу три моделі ноутбуків на Windows 11 з різними діагоналями екрана та своїми особливостями.

АСБІС-Україна запускає продаж ноутбуків французького бренду Thomson за ціною від 10 599 грн

Характеристики

Йдеться не про геймерські моделі чи високопродуктивні робочі станції. Це досить прості за характеристиками портативні ноутбуки, які згодяться як для роботи, так і домашнього використання. Для більшої зручності, ми звели основні характеристики цих ноутбуків у порівняльну таблицю нижче.

THOMSON Neo 14.1 (UA-P14C4BK128) Thomson Neo N15 15.6 (UA-N15C8SL512) Thomson Neo V2 15.6 (UA-N15V2I58BK512)
CPU Двоядерний Intel Celeron N4020 (1,1-2.8 ГГц) Чотириядерний Intel Celeron N5100 (1,1-2.8 ГГц) Чотириядерний Intel Core i5-10300H (2,5-4.5 ГГц)
GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 630
Дисплей
14.1″ (1366х768) WXGA HD, TN, 60 Гц
 15.6″ (1366×768) WXGA HD, TN, 60 Гц 15.6″ (1920×1080) Full HD, TN, 60 Гц
Пам’ять 4 ГБ ОЗП (1 слот) + 128 ГБ SSD 8 ГБ ОЗП (2 слоти) + 512 ГБ SSD
Порти USB 3.1 Type-C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм, картридер 1х USB 3.0, 1х USB 2.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм,  картридер 1х USB 3.1 Type-C, 2х USB 3.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм, картридер
Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2		 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0
Клавіатура З українською розкладкою
Розміри (Ш х Г х В) 332x229x19 мм 370x229x22 мм 375x243x22 мм
Вага 1,9 кг
Матеріал корпусу Пластик

Ціна та доступність

Ноутбуки Thomson вже з’явилися у багатьох українських ритейлерів. Серед них — Comfy, Rozetka, АЛЛО, Цитрус. Ціни наступні:

  • THOMSON Neo 14.1 (UA-P14C4BK128) — 10 599
  • Thomson Neo N15 15.6 (UA-N15C8SL512) — 14 999
  • Thomson Neo V2 15.6 (UA-N15V2I58BK512) — 21 999

Незабаром «‎АСБІС-Україна» обіцяє додаткового до ноутбуків Thomson ще й планшети цього бренду. Поки деталей немає.


Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати