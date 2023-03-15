АСБІС-Україна запускає продаж ноутбуків французького бренду Thomson за ціною від 10 599 грн

«АСБІС-Україна» анонсувала чергове розширення асортименту — вона стала дистриб’ютором ноутбуків французького бренду Thomson. У продажу з’явилися відразу три моделі ноутбуків на Windows 11 з різними діагоналями екрана та своїми особливостями.
Характеристики
Йдеться не про геймерські моделі чи високопродуктивні робочі станції. Це досить прості за характеристиками портативні ноутбуки, які згодяться як для роботи, так і домашнього використання. Для більшої зручності, ми звели основні характеристики цих ноутбуків у порівняльну таблицю нижче.
|THOMSON Neo 14.1 (UA-P14C4BK128)
|Thomson Neo N15 15.6 (UA-N15C8SL512)
|Thomson Neo V2 15.6 (UA-N15V2I58BK512)
|CPU
|Двоядерний Intel Celeron N4020 (1,1-2.8 ГГц)
|Чотириядерний Intel Celeron N5100 (1,1-2.8 ГГц)
|Чотириядерний Intel Core i5-10300H (2,5-4.5 ГГц)
|GPU
|Intel UHD Graphics 600
|Intel UHD Graphics 630
|Дисплей
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14.1″ (1366х768) WXGA HD, TN, 60 Гц
|15.6″ (1366×768) WXGA HD, TN, 60 Гц
|15.6″ (1920×1080) Full HD, TN, 60 Гц
|Пам’ять
|4 ГБ ОЗП (1 слот) + 128 ГБ SSD
|8 ГБ ОЗП (2 слоти) + 512 ГБ SSD
|Порти
|USB 3.1 Type-C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм, картридер
|1х USB 3.0, 1х USB 2.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм, картридер
|1х USB 3.1 Type-C, 2х USB 3.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм, картридер
|Безпровідні інтерфейси
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.2
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 4.0
|Клавіатура
|З українською розкладкою
|Розміри (Ш х Г х В)
|332x229x19 мм
|370x229x22 мм
|375x243x22 мм
|Вага
|1,9 кг
|Матеріал корпусу
|Пластик
Ціна та доступність
Ноутбуки Thomson вже з’явилися у багатьох українських ритейлерів. Серед них — Comfy, Rozetka, АЛЛО, Цитрус. Ціни наступні:
- THOMSON Neo 14.1 (UA-P14C4BK128) — 10 599₴
- Thomson Neo N15 15.6 (UA-N15C8SL512) — 14 999₴
- Thomson Neo V2 15.6 (UA-N15V2I58BK512) — 21 999₴
Незабаром «АСБІС-Україна» обіцяє додаткового до ноутбуків Thomson ще й планшети цього бренду. Поки деталей немає.