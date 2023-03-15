АСБІС-Україна запускає продаж ноутбуків французького бренду Thomson за ціною від 10 599 грн

«‎АСБІС-Україна» анонсувала чергове розширення асортименту — вона стала дистриб’ютором ноутбуків французького бренду Thomson. У продажу з’явилися відразу три моделі ноутбуків на Windows 11 з різними діагоналями екрана та своїми особливостями.

Характеристики

Йдеться не про геймерські моделі чи високопродуктивні робочі станції. Це досить прості за характеристиками портативні ноутбуки, які згодяться як для роботи, так і домашнього використання. Для більшої зручності, ми звели основні характеристики цих ноутбуків у порівняльну таблицю нижче.

THOMSON Neo 14.1 (UA-P14C4BK128) Thomson Neo N15 15.6 (UA-N15C8SL512) Thomson Neo V2 15.6 (UA-N15V2I58BK512) CPU Двоядерний Intel Celeron N4020 (1,1-2.8 ГГц) Чотириядерний Intel Celeron N5100 (1,1-2.8 ГГц) Чотириядерний Intel Core i5-10300H (2,5-4.5 ГГц) GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 630 Дисплей 14.1″ (1366х768) WXGA HD, TN, 60 Гц 15.6″ (1366×768) WXGA HD, TN, 60 Гц 15.6″ (1920×1080) Full HD, TN, 60 Гц Пам’ять 4 ГБ ОЗП (1 слот) + 128 ГБ SSD 8 ГБ ОЗП (2 слоти) + 512 ГБ SSD Порти USB 3.1 Type-C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм, картридер 1х USB 3.0, 1х USB 2.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм, картридер 1х USB 3.1 Type-C, 2х USB 3.0, HDMI, 3,5 мм аудіороз’єм, картридер Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.2 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 4.0 Клавіатура З українською розкладкою Розміри (Ш х Г х В) 332x229x19 мм 370x229x22 мм 375x243x22 мм Вага 1,9 кг Матеріал корпусу Пластик

Ціна та доступність

Ноутбуки Thomson вже з’явилися у багатьох українських ритейлерів. Серед них — Comfy, Rozetka, АЛЛО, Цитрус. Ціни наступні:

Незабаром «‎АСБІС-Україна» обіцяє додаткового до ноутбуків Thomson ще й планшети цього бренду. Поки деталей немає.