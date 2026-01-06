Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерний конкурент Core Ultra 7 265U

Процесор Snapdragon X2 Plus для ноутбуків / Qualcomm

Qualcomm представила на виставці CES 2026 лінійку процесорів Snapdragon X2 Plus. Нові чипи розмістилися сходинкою нижче за флагманські Snapdragon X2 Elite й орієнтовані на тонкі ноутбуки з Windows, яким не потрібна максимальна продуктивність, але важливі енергоефективність і компактність.

Наразі частка Qualcomm на ринку ноутбуків залишається мінімальною, а проблеми сумісності програм досі повністю не зникли. Саме серія X2 має стати кроком до їх вирішення. У серію Snapdragon X2 Plus входять дві системи-на-чипі:

Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 з 6 ядрами

Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 з 10 ядрами

Обидва процесори побудовані на 3-му поколінні архітектури CPU Oryon та оснащені NPU Hexagon з продуктивністю 80 TOPS, що орієнтовано на локальні задачі ШІ.

10-ядерна версія використовує конфігурацію ядер 6 Prime + 4 Performance, тоді як 6-ядерна модель складається виключно з Prime-ядер. Максимальна частота Prime-ядер сягає 4,04 ГГц.

За обробку графіки відповідає інтегрований GPU Adreno X2-45. У 10-ядерного чипа його частота досягає 1,7 ГГц, у 6-ядерного — 0,9 ГГц. Заявлена підтримка DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 та OpenCL 3.0, що важливо для сучасних Windows-застосунків і графічних рушіїв.

Платформа підтримує до 128 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x-9523 з 128-бітною шиною та пропускною здатністю 152 ГБ/с. Серед комунікацій заявлені Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, а також опційний 5G-модем. Передбачена підтримка до трьох портів USB-C і одночасний вивід зображення на три дисплеї 4K з частотою 144 Гц.

За даними Qualcomm, Snapdragon X2 Plus забезпечує до 35% приросту однопотокової продуктивності порівняно з попереднім Snapdragon X Plus. У багатопотокових задачах приріст становить до 17% для 10-ядерної версії та до 10% для 6-ядерної за результатами Geekbench 6.5.

Графічна продуктивність, за внутрішніми тестами 3DMark Steel Nomad Light, зросла до 29% у 10-ядерної моделі та до 39% у 6-ядерної. Продуктивність NPU, за словами компанії, збільшилася на 78% порівняно з попереднім поколінням.

Qualcomm також порівнює 10-ядерний X2 Plus з процесором Intel Core Ultra 7 265U, зокрема за показниками продуктивності при однаковому енергоспоживанні та пікових навантажень. Утім, ці цифри потребують підтвердження незалежними тестами.

Поява ноутбуків на Snapdragon X2 Plus очікується в першій половині 2026 року. Демонстраційні системи на CES 2026 стануть першим публічним знайомством із тим, як ці процесори поводяться в реальних пристроях.

Джерело: videocardz