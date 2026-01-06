Новини Технології 06.01.2026 comment views icon

AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та кращі результати в іграх

Андрій Русанов

AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам'яті та кращі результати в іграх
Характеристики сімейства Ryzen AI 400 / AMD

Чипи серії Gorgon Point отримали до 12 ядер Zen5 та до 24 потоків обчислень, відео RDNA 3.5, максимальну частоту до 5,2 ГГц, енергоспоживання до 54 Вт та NPU на 60 TOPS.

Нові процесори AMD Ryzen AI 400 для ноутбуків та компактних настільних систем отримали TDP від 15 Вт до 54 Вт з можливістю налаштування. Їхня будова поєднує у собі ядра процесорів Zen 5 та Zen 5c. Фактично конфігурація лінійки дуже схожа на попередників Strix Point, і в більшості випадків це оновлення з невеликими покращеннями.

Для Ryzen AI 400 AMD заявляє тактову частоту до 5,2 ГГц та до 36 МБ комбінованого кешу L2+L3. Підтримка пам’яті сягає 8533 MT/s у старших моделях, а молодші підтримують до 8000 MT/s. Процесори отримали NPU на 60 TOPS, інтегрована графіка масштабується від Radeon 840M до Radeon 890M, досягаючи максимуму в 16 CU та тактової частоти GPU до 3,1 ГГц. На думку VideoCardz, пришвидшення відеоядер є найбільшим оновленням у цій серії.

Сімейство налічує сім моделей, від Ryzen AI 9 HX 475 (12C/24T, 60 TOPS, Radeon 890M) та Ryzen AI 9 HX 470 (12C/24T, 55 TOPS, Radeon 890M) до Ryzen AI 5 430 (4C/8T, 50 TOPS, Radeon 840M). З середніх моделей можна виділити Ryzen AI 9 465 (10C/20T, 50 TOPS, Radeon 880M) та Ryzen AI 7 з Radeon 860M або 840M, відповідно.

AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та rhfos результати в іграх

AMD опублікувала слайди з порівнянням продуктивності Ryzen AI 9 HX 470 та Intel Core Ultra 9 288V. У створенні контенту AMD заявляє про +71% середнього FPS у звичайних програмах. Для ігор заявлена середня перевага FPS +12% за низьких налаштувань у роздільній здатності 1080p.

AMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та rhfos результати в іграхAMD представила процесори Ryzen AI 400: більші частоти, підтримка швидшої пам’яті та rhfos результати в іграх

Результати в іграх становлять 105% (F1 25), 105% (Borderlands 3), 105% (Cyberpunk 2077), 114% (Sid Meier’s Civilization V), 116% (Monster Hunter Wilds), 119% (Black Myth Wukong) та 119% (Counter-Strike 2). Системи на базі Ryzen AI 400 очікуються у першому кварталі 2026 року, партнерами AMD стануть Acer, ASUS, HP та Lenovo.

