ASUS представила 49” ультраширокий монітор ROG SWIFT OLED PG49WCD з плавним перемиканням між двома комп’ютерами

ASUS представила 49-дюймовий монітор QD-OLED з широким екраном ROG SWIFT OLED PG49WCD. Зовні він схожий на Samsung Odyssey Neo G9 та модель XG49WCR, представлені у січні.

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Екран ASUS ROG SWIFT OLED PG49WCD має роздільну здатність 5120 x 1440 пікселів – як два 27-дюймові монітори 1440p, що стоять поряд. Периферійний зір користувача покриває кривина 1800R. У порівнянні з іншими 49-дюймовими 5K-моніторами у PG49WCD нижча частота оновлення – «лише» 144 Гц. Час відгуку екрана дорівнює 0,03 мс, підтримується AMD FreeSync Premium.

ROG SWIFT PG49WCD має сертифікат VESA DisplayHDR True Black 400 з 10-бітним кольором та 99-відсотковою кольоровою гамою DCI-P3. При включеному HDR максимальна яскравість становить 1000 ніт на трьох відсотках площі дисплея.

Монітор оснащений масивною безвентиляторною системою охолодження на базі радіатора та графенової плівки. PG49WCD має порти DisplayPort 1.4 і HDMI 2.1, вбудований хаб містить USB 3.1 Gen 1 Type-A і Type-C на 90 Вт.

До монітора можна підключати мишу, клавіатуру та два ПК з одночасним керуванням обома. Просте пересування миші дозволяє перемикнутися з одного комп’ютера на інший, а USB-роз’єми забезпечують обмін файлами між ними. Ціна та дата появи у продажу ASUS ROG SWIFT OLED PG49WCD поки не відомі.

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Джерело: TechSpot