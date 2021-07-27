Samsung Odyssey Neo G9 — 49-дюймовый игровой монитор с подсветкой Mini-LED за $2500

Samsung Electronics анонсирована обновленную версию 49-дюймового игрового изогнутого монитора Odyssey G9 — новая модель с приставкой Neo (G95NA), относящаяся к 2021 модельному году, выделяется «ковровой» подсветкой Mini LED, как в новейших ТВ Samsung (серия Neo QLED). Новинка поддерживает технологию HDR 10 Plus и имеет 2048 зон локального затемнения против 10 в оригинальной модели, а пиковая яркость достигает впечатляющих 2000 нит.

Новая модель сохранила ту же частоту обновления (240 Гц) и время отклика 1 мс (G2G), что и прошлогодняя модель — обошлось без каких-либо компромиссов. В наличии также поддержка адаптивной кадровой синхронизации NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro. Кроме того, новая модель получила HDMI 2.1 с Variable Refresh Rate (VRR). Правда, все эти технические улучшения соответствующим образом отразились на цене — рекомендованная цена Samsung Odyssey Neo G9 для рынка США составляет $2500. Это на $1000 дороже, чем стоила оригинальная модель Odyssey G9 на старте продаж.

Samsung Odyssey Neo G9 выполнен в глянцевом корпусе белого цвета с темными рамками и оснащен регулируемой подставкой. Как и у прошлой модели, в задней части расположилась RGB-подсветка Infinity Core с различными световыми эффектами.

Подробные технические характеристики Samsung Odyssey Neo G9 приведены в таблице ниже.

Когда Samsung Odyssey Neo G9 начнет официально продаваться в Украине и по какой цене, пока не уточняется.

Официальные рендеры и живые фото Samsung Odyssey Neo G9