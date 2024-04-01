Asus ROG Phone 8 Pro з частотою дисплея 165 Гц та 6-осьовим стабілізатором продається в Україні за ціною 60 тис. грн

Компанія Asus повідомила про початок продажу в Україні смартфона ROG Phone 8 Pro. Виробник позиціює цю модель не лише як ігровий пристрій, а як універсальний смартфон преміумкласу для різних категорій користувачів: геймерів, стримерів, авторів контенту та інших.

Asus ROG Phone 8 Pro отримав новий дизайн. Корпус став на 15% тоншим ніж у попереднього покоління смартфона без шкоди для продуктивності. Пристрій має захист від пилу та вологи за стандартом IP68. Задню панель ROG Phone 8 Pro отримала додатковий Mini LED дисплей Anime Vision. Він складається з 341 світлодіодів, за допомогою яких можна відображати стандартну або власну анімацію. Користувачі також можуть розблокувати «секретні» анімаційні ефекти, доторкнувшись своїм телефоном до іншого ROG Phone 8 Pro.

Апарат оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2448х1080 пікселів та піковою яскравістю 2500 кд/м2. Система може автоматично регулювати частоту оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц залежно від поточного завдання, а користувачі можуть вибирати частоту оновлення до 165 Гц. Частота опитування сенсорного інтерфейсу становить 720 Гц.

Новинка виконана на базі процесора Snapdragon 8 Gen 3. Вона також містить 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X (8533 Мбіт/с) та сховище місткістю 512 ГБ (UFS 4.0). Для відведення тепла від процесора використовується новий теплопровідник Rapid-Cooling Conductor, а оновлений кулер AeroActive Cooler X пропонує у 1,2 раза вищу ефективність при менших розмірах. Місткість батареї становить 5500 мАгод. Пристрій має розміри 163,8×76,8×8,9 мм та вагу 225 г.

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На задній панелі розташувалась потрійна камера. Вона має головний модуль на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX766, доповнений 6-осьовим стабілізатором, надширококутний 13-мегапіксельний модуль з кутом огляду 120 градусів та телефото модуль з 3-кратним збільшенням, 32-мегапіксельним сенсором та оптичною стабілізацією. Фронтальна камера має сенсор з роздільною здатністю 32 Мп.

Смартфон Asus ROG Phone 8 Pro в конфігурації 16/512 ГБ пам’яті вже доступний в Україні за рекомендованою ціною 59999 грн. Також пропонується кулер AeroActive Cooler X, його рекомендована ціна складає 3400 грн.

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