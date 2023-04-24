Атака дронів: росЗМІ повідомили про морські безпілотники у бухті окупованого Севастополя та БПЛА у підмосков’ї

Мешканка підмосков’я пішла до лісу та виявила за 300 метрів від свого будинку розкидані останки безпілотника. Їхнє фото опублікували Telegram-канали російських окупантів. Цікаво, що безпілотник був виявлений у місті ногінськ, яке розташоване за 35 км від Москви з боку, протилежного напрямку підльоту з України.

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За попередніми даними, безпілотник витратив паливо та впав. Окупанти заявляють, що на його борту було близько 17 кг вибухівки С4 – приблизно 30 пакетів по 570 г. На жаль, вони не розірвалися і ніхто не постраждав.

На фото можна впізнати український безпілотник UJ-22 Airborne виробництва «Укрджет». БПЛА демонструвався на виставці «Зброя та безпека – 2021». Дрон завдовжки 3,5 м та вагою 85 кг може нести некеровані бомби, засоби знімання, розвідки та інше корисне навантаження вагою до 20 кг. UJ-22 може летіти до 14 год зі швидкістю до 200 км/год. Раніше повідомлялося про ймовірну появу Airborne в московській області наприкінці лютого.

У Севастополі ця ніч була спекотною: за заявами росЗМІ, бухту міста атакували щонайменше два надводні безпілотники. Окупанти стверджують, що один із них був підбитий, а інший вибухнув сам на дальньому рейді. Як і в інших подібних випадках, зазначається, що жодної шкоди не завдано.

На відео зафіксований вибух у самій бухті, поблизу міста. У багатьох будинках розбилися вікна. Фото чи відеоматеріали безпосередньо з Севастопольської бухти не публікуються.

У листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський оголосив про створення першого у світі флоту морських дронів. Ми вже писали про українські надводні безпілотники, які показали на фото волонтери Стерненко та Лаченков. Розробка морських дронів ведеться давно, це не перший продемонстрований варіант їхньої конструкції. Надводне виконання пояснюється поганим поширенням радіохвиль під водою, що унеможливлює надійний зв’язок.

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Сподіваємося, що атаки українських дронів по російських об’єктах відбуватимуться частіше, а вороже ППО залишатиметься таким же «дірявим».

Джерела: Мілітарний, Telegram