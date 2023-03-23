Стерненко та Лаченков показали оновлені морські ударні безпілотники, розроблені в Україні

Волонтери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков продемонстрували морський військовий дрон, розроблений в Україні. На фотографіях у різних ракурсах видно два безпілотники – «За єнота» та «Бахмут». Схоже на те, що безпілотні надводні апарати проходили випробування у морі. Вони оснащені автопілотом, відеокамерами із системою нічного бачення, резервними системами та несуть бойову частину.

Морські ударні безпілотники розроблені в комплексі з автономними станціями управління, системами транспортування та центром обробки даних. На корпусі немає жодних антен зв’язку – більшість систем, крім камер, заховані у корпусі.

Що відбувається на фото:

Тільки неправильні відповіді pic.twitter.com/Wdj8JC4tJl — Igor Lachenkov (@igorlachenkov) March 22, 2023

Крім нанесення ураження противнику, морські дрони можуть брати участь у розвідці та спостереженні, підтримці та супроводі флоту, коригуванні ракетних ударів або конвоюванні торгових кораблів.

За неодноразовими свідченнями представників російських агресорів, останнє з яких опубліковано 22 березня, надводні безпілотники атакують бухту окупованого Севастополя.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував створення в Україні флоту морських військових дронів та збирання коштів на нього. Відомості про розробку дронів з’явились ще у листопаді. Литовці також збирали кошти на надводні безпілотники для України.