Audi Activesphere – концепт електромобіля зі змінною підвіскою, який може трансформуватися з розкішного купе в пікап-позашляховик

Компанія Audi представила концепт електромобіля ActiveSphere. Це кросовер, створений для бездоріжжя, доповнений міцним днищем і змінною підвіскою. Базовий дорожній просвіт складає 208 мм, його можна змінювати на 40 мм вгору або вниз, залежно від типу дороги (або бездоріжжя).

Автомобіль отримав 22-дюймові колеса, місткий багажний відсік (з відкидним майданчиком для зручного навантаження), де достатньо місця, наприклад, для електровелосипедів. Разом з тим, він має профіль хетчбека та повинен забезпечувати комфорт водію та пасажирам.

Салон відбиває впевненість Audi у перспективності доповненої реальності. Передбачається, що водій та пасажири носитимуть окуляри доповненої реальності. Вони зможуть передавати важливі показники продуктивності автомобіля (для водія), а також елементи керування інформаційно-розважальною системою та віртуальним помічником.

Audi Activesphere не має звичного ряду панелі приладів, екранів, а також органів управління. Автомобіль орієнтований на автономне керування. Але коли водій захоче взяти на себе керування, панель приладів і рульове колесо піднімуться на належне місце.

Курс WOMEN IN LEADERSHIP Дізнайтеся, як утримувати work-life-баланс, від топменеджерки з досвідом в NPR, Microsoft, IBM та Amazon Alexa. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Оскільки це поки що концепт, основні характеристики поки недоступні. Проте, Audi заявляє про запас ходу понад 600 км і швидку зарядку потужністю 270 кВт з використанням архітектури 800 В. За словами Audi, акумуляторна батарея місткістю 100 кВтгод може заряджатися від 5% до 80% всього за 25 хвилин. За 10 хвилин можна заповнити заряд на 300 км пробігу.

Як і у випадку з попередніми експериментами, Activesphere не є попередньою версією виробничої моделі. Це швидше бачення автомобілів Audi у найближчому майбутньому, а також демонстрація технічних можливостей бренду.

Джерело: The Verge, Engadget