Audi анонсувала електромобілі A6 та S6 E-tron: запас ходу понад 700 км та швидка зарядка 10-80% за 21 хвилину

Audi підготувала до випуску кілька нових моделей електромобілей лінійки E-tron. Цього разу поціновувачам бренду пропонують не кросовери, а електричні версії популярного середньорозмірного седана A6 та його спортивної модифікації S6.

Audi вперше показала концепт A6 E-tron під час проведення автосалону Auto Shanghai у 2021 році. Серійна версія виглядає дуже близькою до початкового концепту. Передня частина має тонкі фари з адаптивними матричними світлодіодами (доступні лише за межами США) і передню решітку з текстурою, схожою на риб’ячу луску, оточену темною маскою. На задній частині автомобіля є цифрові OLED-панелі для задніх ліхтарів, які можна використовувати як дисплей для комунікацій безпеки. В залежності від ринку збуту, автомобіль може отримати або повноцінні бічні дзеркала, або тонкі віртуальні дзеркала. В останньому випадку забезпечується низький коефіцієнт опору 0,21.

Інтер’єр автомобіля дуже схожий на новий Q6 E-tron. Він пропонує три дисплеї, які створюють «цифрову сцену», включаючи 10,9-дюймовий дисплей для переднього пасажира з екраном конфіденційності. Компанія також пропонує проєкційний дисплей для водія.

Audi розробила кілька версій електричних седанів. Наразі відомо про задньопривідну модель A6 E-tron в кузові Sportback, повнопривідну модифікацію в кузові Sportback, та спортивну версію S6 Sportback. Також буде доступна версія A6 E-tron Avant в кузові універсал. Audi стверджує, що запас ходу автомобіля на одному заряді становить понад 700 км.

Audi A6 E-tron заснований на новій 800-вольтовій платформі Volkswagen Premium Platform Electric (PPE), яка також використовується в Audi Q6 E-tron і Porsche Macan EV. За даними Audi, усі версії A6 E-tron постачаються з акумуляторами місткістю 100 кВт-год (94,4 кВт-год доступно для використання) і підтримують швидку зарядку потужністю 270 кВт. Це дозволяє зарядити батарею з 10% до 80% за 21 хвилину.

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Найшвидша версія, S6 E-tron, може розганятися з нуля до 100 км/год лише за 3,7 секунди за допомогою системи контролю тяги «Старт контроль». Максимальна потужність S6 становить 543 к.с., а максимальна швидкість ─ 240 км/год.

Новий електромобіль Audi A6 E-tron надійде у продаж в Європі у вересні цього року.

Джерело: The Verge