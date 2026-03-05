Автор One Piece заховав найбільший секрет манґи на дні океану: фани знайшли точне місце

Іньякі Ґодой у ролі Манкі Д. Луффі в серіалі "Ван Піс" / Netflix

Ейтіро Ода, автор популярної японської манґи про піратів, створив реальний “єдиний скарб” — написав на папері найбільший секрет One Piece, помістив у скляну сферу та закинув в океан.





Манґа One Piece розпочалася у 1997 році, як розповідь про Манкі Д. Луффі та його різнобарвну команду, які шукають “єдиний скарб”, залишений Королем Піратів Гол Д. Роджером. Відтоді історія перетворилась на велику мультимедійну франшизу аніме, фільмів та ігор. Але чим саме є One Piece — досі лишається таємницею.

Цього тижня, на честь 600 млн тиражу серії, Ода вирішив розкрити її, однак досить складним чином. За допомогою Японського агентства з морських і земних наук та технологій він заховав повідомлення в океані на глибині 651 метр. Як тизер, макет половини аркуша опублікували у ранкових випусках японських газет Asahi Shimbun та Yomiuri Shimbun від 4 березня.





Сам процес занурення зняли на відео, тож фани одразу взялися за детективну роботу.

На кадрах видніються кольори японської берегової охорони, що дещо звужує коло пошуку. Є також час виходу судна у море; той факт, що на горизонті не видно суші й потенційна глибина. Їхня гіпотеза? Затока Суруга в Сідзуоці.

“Неподалік від Токіо, де живе Ода. Відповідає всім підказкам, легко дістатися, легко витягнути, немає сильних течій, жодної землі не видно, якщо дивитися на південний захід”.

Нагадаємо, що аніме One Piece повертається вже цього квітня, але повільнішими темпами, ніж у попередні роки: замість звичних 52 епізодів, ми отримаємо 26 на рік. Тим часом другий сезон серіальної екранізації від Netflix чекаємо вже 10 березня.

Джерело: IGN, Games Radar