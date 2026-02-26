Другий сезон серіалу "Ван Піс" вийде в кінотеатрах, але не з усіма епізодами

Кадр з серіалу "Ван Піс"

Схоже, Netflix припав до душі кінотеатральний реліз фіналу “Дивних див”, тож частково досвід вирішили поширити й на серіал “Ван Піс”.





Перші два епізоди другого сезону “Ван Піс” покажуть у близько 2000 кінотеатрах 10 березня, однак покази поширяться лише на США, Канаду та Японію. Одночасно з цим продовження серіалу вийде на Netflix, тож фани, що чекають на нові пригоди команди Солом’яного капелюха нічого не втратять.

“Ван Піс” є телевізійною адаптацією манґи Еїчіро Оди 1997 року, що оповідає про пригоди “добрих піратів” під проводом Манкі Д. Луффі (Іньякі Ґодой), який після поїдання диявольського плоду отримав здатність розтягувати своє тіло наче гуму. В другому сезоні повертається весь головний акторський склад, окрім Іньякі, це Маккенью (Зорро), Емілі Рад (Намі), Джейкоб Ромеро (Уосопп) та Таз Скайлар (Санджі).





На цей раз історія веде команду до легендарної, але надзвичайно небезпечної морської території, відомої як Гранд-Лайн. Там друзі відвідають дивні острови, завербують нових союзників та поборються з новими ворогами за скарби. Відомо, що другий сезон адаптує арки Острова драм і команда побуває в таких місцях, як Лоґтаун, Реверс-Маунтін, Віскі-Пік та ін.

До пригоди приєднаються деякі нові обличчя, зокрема Кеті Сагал у ролі доктора Курехи, Мікаела Гувер в ролі Тоні Тоні Чоппера та ін. Загалом творці “Ван Піс” сподіваються відзняти 12 сезонів шоу, зважаючи на великий обсяг вихідного матеріалу. Хоча невідомо, як вони планують впоратися із дорослішанням акторського складу. Манґа Оди містить понад 1080 розділів, де для першого сезону з 8 епізодів адаптували близько 100. Третій сезон офіційно в розробці.

Чергові кінотеатральні покази Netflix відбудуться за три місяці після того, як свій реліз на великому екрані отримав фінал серіалу “Дивні дива”. Епізод зібрав $25 млн всього за день, що, якщо бути чесним, не вдається й деяким фільмам за тижні. Власне, спільні покази можуть бути частиною майбутньої стратегії стримінгу, який має намір придбати Warner Bros. та всі його права.