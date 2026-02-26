banner
Новини Кіно 26.02.2026 comment views icon

Другий сезон серіалу "Ван Піс" вийде в кінотеатрах, але не з усіма епізодами

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Вперед на Гранд Лайн! Другий сезон "Ван Піс" отримав офіційну дату релізу
Кадр з серіалу "Ван Піс"

Схоже, Netflix припав до душі кінотеатральний реліз фіналу “Дивних див”, тож частково досвід вирішили поширити й на серіал “Ван Піс”.


Перші два епізоди другого сезону “Ван Піс” покажуть у близько 2000 кінотеатрах 10 березня, однак покази поширяться лише на США, Канаду та Японію. Одночасно з цим продовження серіалу вийде на Netflix, тож фани, що чекають на нові пригоди команди Солом’яного капелюха нічого не втратять.

“Ван Піс” є телевізійною адаптацією манґи Еїчіро Оди 1997 року, що оповідає про пригоди “добрих піратів” під проводом Манкі Д. Луффі (Іньякі Ґодой), який після поїдання диявольського плоду отримав здатність розтягувати своє тіло наче гуму. В другому сезоні повертається весь головний акторський склад, окрім Іньякі, це Маккенью (Зорро), Емілі Рад (Намі), Джейкоб Ромеро (Уосопп) та Таз Скайлар (Санджі).


На цей раз історія веде команду до легендарної, але надзвичайно небезпечної морської території, відомої як Гранд-Лайн. Там друзі відвідають дивні острови, завербують нових союзників та поборються з новими ворогами за скарби. Відомо, що другий сезон адаптує арки Острова драм і команда побуває в таких місцях, як Лоґтаун, Реверс-Маунтін, Віскі-Пік та ін.

До пригоди приєднаються деякі нові обличчя, зокрема Кеті Сагал у ролі доктора Курехи, Мікаела Гувер в ролі Тоні Тоні Чоппера та ін. Загалом творці  “Ван Піс” сподіваються відзняти 12 сезонів шоу, зважаючи на великий обсяг вихідного матеріалу. Хоча невідомо, як вони планують впоратися із дорослішанням акторського складу. Манґа Оди містить понад 1080 розділів, де для першого сезону з 8 епізодів адаптували близько 100. Третій сезон офіційно в розробці.

Чергові кінотеатральні покази Netflix відбудуться за три місяці після того, як свій реліз на великому екрані отримав фінал серіалу “Дивні дива”. Епізод зібрав $25 млн всього за день, що, якщо бути чесним, не вдається й деяким фільмам за тижні. Власне, спільні покази можуть бути частиною майбутньої стратегії стримінгу, який має намір придбати Warner Bros. та всі його права.

Netflix показав перші кадри серіалу The Boroughs: sci-fi про інопланетян та пенсіонерів від творців “Дивних див”

Спецпроєкти
Вийшов Samsung Galaxy S26 Ultra від 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy і найшвидша зарядка в серії
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

Популярні новини

arrow left
arrow right
Netflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січня
“Київстар ТБ”: український детективний серіал “Тиха Нава” зібрав 7 млн переглядів за 10 днів
На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів
Hollywood Reporter: HBO працює над продовженням "Гри престолів" за участі Ар'ї Старк
Шоураннер серіалу "Лицар сімох королівств" має план на 8-10 сезонів: половина з "малим" Еггом і події через 10 років
"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей
Netflix показав перші кадри "Пригод Кліффа Бута" з Бредом Піттом
Третій сезон "Фолаут" почнуть знімати достроково: на 2 місяці раніше, ніж планувалось
"Дивні дива 5" знімали без готового сценарію, а фінал початково тривав 3+ години
Джордж Мартін хотів, щоб "Лицар сімох королівств" був 2-годинним фільмом
Нік Фрост написав ім'я "Геґрід" 7000 разів, щоб отримати роль в серіалі "Гаррі Поттер"
В оригінальному плані "Гри престолів" не було драконів, а Таргарієни володіли телекінезом
Краще, ніж в "Локі" та "ВандаВіжен": серіал "Диво-людина" оцінили в 96% на Rotten Tomatoes
Трейлер 5 сезону "Заради всього людства" готує нас до революції на Марсі
Netflix представив перший тизер "Венздей 3", раптово — із зіркою "Дивних див"
"Детектив Холе": перші кадри серіалу Netflix за романом Ю Несбе
Funko Pop заспойлерили 2 сезон "Фолаут" фігурками нового Цезаря та Хауса
Очікуйте дракона: HBO випустив другий епізод "Лицаря сімох королівств" і показав трейлер наступного
Джордж Р. Р. Мартін передав сценаристам "Лицаря сімох королівств" начерки 12 нових історій про Дунка та Егга
"Думаю, що готова": Софі Тернер рік "жила на тренажерах", щоб набути форм Лари Крофт
"Це вже не моя історія": Джордж Мартін розповів про "жахливі" стосунки з шоуранером "Дому дракона"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати