Автори Disco Elysium писали настільки багато тексту, що зламали софт діалогів

Маргарита Юзяк

Disco Elysium

Будь-який гравець Disco Elysium знає, що ця гра змусить вас прочитати майже цілий роман. Автори написали настільки багато діалогів, що випадково зламали софт.

Програма Articy, яку використовують для створення розгалужених сюжетів у RPG, просто не була розрахована на такий обсяг тексту. Софт просто почав зависати і “ламатися”. Сценаристка Хелен Хіндпере поділилася цією деталлю у новому епізоді документального серіалу Noclip.

“Я думаю, що раніше кожен із наших сценаристів мав проблему з тим, що писав недостатньо. А вперше проблема стала протилежною: ми писали занадто багато”, — каже вона.

За її словами, працівникам студії не вистачало часу, щоб редагувати і переглядати стільки сторінок. Команді доводилося скорочувати деякі частини, а це було зробити дуже важко.

“Кожен текст був настільки вдалим, що ми казали: “Ми просто мусимо знайти для нього місце”, — додає сценаристка.

Інший автор Disco Elysium Мертен Раттасепп розповів, що створення діалогів для персонажів тривало місяцями. Така структура роботи зовсім нетипова для геймдеву.

“Це ненормально для RPG. Зазвичай тобі кажуть: “У тебе три дні, пиши”. А тут все було інакше”, — поділився Раттасепп.

Саме через це Disco Elysium вийшла такою, якою її знають: з величезними діалогами, внутрішніми монологами й текстом, який читається як повноцінний роман. Команда постійно урізала, переписувала й оптимізувала, але навіть так обсяг матеріалу вийшов за межі можливостей програми.

Джерело: PC Gamer

