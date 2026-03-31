Студія ZA/UM, відома завдяки культовій Disco Elysium, оголосила дату виходу своєї другої гри. ZERO PARADES: For Dead Spies з’явиться на PC 21 травня 2026 року — реліз на PS5 відбудеться пізніше окремою датою.





Гравець бере на себе роль Гершел Вілк із криптонімом CASCADE — досвідченої, але зламаної оперативниці спецслужби Суперблоку, комуністичного альянсу у холодній війні проти технофашистської наддержави Ла Лус. П’ять років тому операція в тропічному місті-державі Портофіро провалилась: агентська мережа розсипалась, а саму Каскад відправили у “Морозильник” — службовий аналог заслання. Тепер її відкликали для нового завдання — і другого шансу може не бути.

Місто Портофіро стає ареною триборотьби між міжнародними банкірами, іноземними агентами та місцевими фракціями. За словами розробників, ZERO PARADES: For Dead Spies натхненний шпигунськими романами Джона ле Карре — інтелектуальними, морально неоднозначними, без пафосу Джеймса Бонда.





Механіки: Disco Elysium із шпигунським твістом

Ізометрична рольова гра успадковує від Disco Elysium систему перевірок навичок із кубиками та внутрішні голоси персонажа, що коментують кожну дію. Замість кабінету думок — система Conditioning: тренування розуму оперативниці, що відкриває нові підходи до розслідування.

Нова механіка Exert дозволяє докласти зусилля під час перевірки навички — кинути три кубики замість двох і взяти кращий результат. Але кожне таке зусилля підвищує рівні Тривоги, Марення або Втоми. Якщо переповнити шкалу — доведеться назавжди знизити один зі статів. Провал тут не виключення, а частина системи.

У Steam уже можна зіграти у демоверсію — вона охоплює початок гри з двома квестами та вільним дослідженням Портофіро. Демо з’явилось у лютому в рамках Steam Next Fest і залишатиметься доступним до 13 квітня. GamesRadar, що встиг пограти кілька годин, назвав його гідним спадкоємцем Disco Elysium.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

ZERO PARADES є другою грою ZA/UM, але першою під повністю оновленою творчою командою. Провідний дизайнер і автор оригінальної Disco Elysium Роберт Курвіц разом із іншими ключовими розробниками покинув студію після релізу першої гри за суперечливих обставин. Фанати Disco Elysium поставились до анонсу Zero Parades із помітним скептицизмом — однак перші враження від демо здебільшого позитивні.

Джерела:Steam, PlayStation Blog, GamesRadar