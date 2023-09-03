Новини Кіно 03.09.2023 о 20:21

«Барбі» зібрала $1,36 млрд і стала найкасовішою стрічкою 2023 року

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Фільм «Барбі» Ґрети Ґервіґ зібрав $1,36 млрд у світовому прокаті та обігнав «Братів Супер Маріо в кіно» з $1,34 млрд зборів. Це робить «Барбі» найкасовішою стрічкою 2023 року.

У Північній Америці «Барбі» зібрала $600 млн, в серпні випередила там «Маріо» ($574 млн), ставши найпопулярнішим релізом 2023 року в національному прокаті США. У міжнародному прокаті фільм на сьогодні зібрав $760 млн.

«Барбі» залишався фільмом №1 протягом чотирьох вихідних поспіль і зрештою став найкасовішим фільмом, зрежисованим жінкою. Наразі це 14-й за величиною внутрішній реліз у США і 15-й глобальний реліз в історії.

«Барбі» стала для Warner Bros найкасовішим фільмом всіх часів, затьмаривши другу частину «Гаррі Поттера та смертельних реліквій» (2011, $1,34 млрд) та епопею Крістофера Нолана «Темний лицар» ($536 млн). Стрічка стала найбільшим успіхом студії в США за 100 років.

Фільм, який вийшов разом з «Оппенгеймером» Крістофера Нолана, спричинив культурний феномен «Барбінгеймера» – глядачі часто дивилися обидві різнопланові стрічки в один день.

«Барбі» стала найуспішнішою стрічкою Warner Bros. в Україні – касові збори сягнули ₴110 млн

Джерело: Variety

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