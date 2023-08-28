«Барбі» – найкасовіший фільм в історії Warner Bros. зі зборами $1,34 млрд

Стрічка про ляльок Mattel зібрала $1,34 млрд у світовому прокаті й має заробити лише мільйон доларів, щоб посунути з першого місця «Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2» у рейтингу найбільших фільмів Warner Bros.
«Барбі» також є другим найкасовішим фільмом року, де перше місце поки посідають «Брати Супер Маріо в кіно». «Оппенгеймер» в цьому рейтингу – на 4-му місці зі зборами $777 млн.
Highest-grossing Hollywood films at the worldwide box office (2023) 🍿
1️⃣ #SuperMarioBros — $1.36B
2️⃣ #Barbie — $1.34B
3️⃣ #GotGVol3 — $845M
4️⃣ #Oppenheimer — $777M
5️⃣ #FastX — $705M
6️⃣ #AcrossTheSpiderVerse — $688M
7️⃣ #TheLittleMermaid — $568M
8️⃣ #MissionImpossible7 — $552M
9️⃣… pic.twitter.com/TYrJOYxdmE
— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) August 27, 2023
Історична драма Крістофера Нолана про батька атомної бомби Роберта Оппенгеймера лідирувала у цю сесії показів, заробивши $29,1 млн на 82 ринках. Фільм у міжнародному прокаті перевершив попередню роботу режисера «Темний лицар», а також мав рекордне відкриття в Іспанії з $9,2 млн та став найбільшим фільмом Нолана в Іспанії з $19,7 млн.
«Барбі» тим часом за шостий тиждень прокату додала $18,2 млн на 75 ринках, збільшивши загальну суму міжнародних зборів до $745,5 млн та $1,34 млрд у світі. Стрічка Ґрети Ґервіґ зараз є найбільшим фільмом WB на 36 ринках, включаючи Велику Британію, Бразилію, Австралію, Нову Зеландію, Аргентину, Польщу та Україну. Робота режисерки також стала найкасовішим у світі фільмом, знятим жінкою.
«Барбі» стала найуспішнішою стрічкою Warner Bros. в Україні – касові збори сягнули ₴110 млн
Науково-фантастичний бойовик-жахастик Warner Bros. «Мег 2: Западина» минулого тижня зібрав $15,2 млн на 77 ринках з загальним міжнародним кушем у розмірі $278,1 млн та $352,5 млн у світі загалом.
«Ґран Туризмо» Ніла Бломкампа отримав ще $11 млн з 61 ринку – та має $36,5 млн у міжнародному прокаті загалом та $53,8 млн у світі (включно з прем’єрою цієї сесії у Північній Америці).
«Синій жук» від Warner Bros/DC отримав $10 млн на 71 ринку, загальна міжнародна каса сягнула 35,5 млн, а світова – $81,8 млн. «Стихії» від Disney/Pixar додали $5,1 млн на 51 ринку та мають загальний міжнародний дохід у розмірі $317 млн і світовий у розмірі $468,8 млн.
Тим часом робота Тома Круза «Місія неможлива: Розплата. Частина перша» зібрала ще $4,2 млн з 68 ринках (міжнародна каса склала $384 млн, світова – $552,1 млн); «Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» – $4,2 млн з 51 ринку (міжнародна каса – $37 млн, світова – $135,1 млн); «Маєток з привидами» – $1,7 млн з 46 ринків (міжнародна каса – $29,4 млн, світова – $91,7 млн).