«Барбі» – найкасовіший фільм в історії Warner Bros. зі зборами $1,34 млрд

Стрічка про ляльок Mattel зібрала $1,34 млрд у світовому прокаті й має заробити лише мільйон доларів, щоб посунути з першого місця «Гаррі Поттер та Смертельні реліквії: Частина 2‎» у рейтингу найбільших фільмів Warner Bros.

«Барбі» також є другим найкасовішим фільмом року, де перше місце поки посідають «‎Брати Супер Маріо в кіно». «‎Оппенгеймер» в цьому рейтингу – на 4-му місці зі зборами $777 млн.

Історична драма Крістофера Нолана про батька атомної бомби Роберта Оппенгеймера лідирувала у цю сесії показів, заробивши $29,1 млн на 82 ринках. Фільм у міжнародному прокаті перевершив попередню роботу режисера «‎Темний лицар», а також мав рекордне відкриття в Іспанії з $9,2 млн та став найбільшим фільмом Нолана в Іспанії з $19,7 млн.

«Барбі‎» тим часом за шостий тиждень прокату додала $18,2 млн на 75 ринках, збільшивши загальну суму міжнародних зборів до $745,5 млн та $1,34 млрд у світі. Стрічка Ґрети Ґервіґ зараз є найбільшим фільмом WB на 36 ринках, включаючи Велику Британію, Бразилію, Австралію, Нову Зеландію, Аргентину, Польщу та Україну. Робота режисерки також стала найкасовішим у світі фільмом, знятим жінкою.

Науково-фантастичний бойовик-жахастик Warner Bros. «Мег 2: Западина» минулого тижня зібрав $15,2 млн на 77 ринках з загальним міжнародним кушем у розмірі $278,1 млн та $352,5 млн у світі загалом.

«Ґран Туризмо‎» Ніла Бломкампа отримав ще $11 млн з 61 ринку – та має $36,5 млн у міжнародному прокаті загалом та $53,8 млн у світі (включно з прем’єрою цієї сесії у Північній Америці).

«Синій жук» від Warner Bros/DC отримав $10 млн на 71 ринку, загальна міжнародна каса сягнула 35,5 млн, а світова – $81,8 млн. «Стихії‎» від Disney/Pixar додали $5,1 млн на 51 ринку та мають загальний міжнародний дохід у розмірі $317 млн і світовий у розмірі $468,8 млн.

Тим часом робота Тома Круза «‎Місія неможлива: Розплата. Частина перша» зібрала ще $4,2 млн з 68 ринках (міжнародна каса склала $384 млн, світова – $552,1 млн); «‎Підлітки-мутанти Черепашки-ніндзя: Погром мутантів» – $4,2 млн з 51 ринку (міжнародна каса – $37 млн, світова – $135,1 млн); «Маєток з привидами‎» – $1,7 млн з 46 ринків (міжнародна каса – $29,4 млн, світова – $91,7 млн).