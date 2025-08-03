Новини Наука та космос 03.08.2025 comment views icon

Без чіткої дати повернення: астронавти Crew-11 вирушили на МКС на тлі фінансових проблем NASA

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Вадим Карпусь

Автор новин

Без чіткої дати повернення: астронавти Crew-11 вирушили на МКС на тлі фінансових проблем NASA
Старт ракети SpaceX Falcon 9 місії Crew-11 / YouTube NASA

У п’ятницю з космодрому NASA у Флориді стартувала пілотована місія Crew-11. Чотири астронавти вирушили до Міжнародної космічної станції, де планують провести від шести до восьми місяців. Але через ініційовані Дональдом Трампом бюджетні скорочення астронавти не мають чіткого розуміння, коли саме повернуться на Землю.

Місією Crew-11 командує 37-річна Зіна Кардман — геобіолог і дослідниця Антарктиди. Для неї це перший політ у космос. Поруч із нею в капсулі Crew Dragon Endeavour розташувався досвідчений астронавт NASA Майк Фінке, який здійснює вже четвертий політ. Він вже літав на шатлі та російському «Союзі». Раніше він готувався до місії на борту проблемного Boeing Starliner, але через затримки його перевели на Crew Dragon.До команди також входять спеціалісти: японець Кімія Юї та росіянин Олег Платонов. Юї вже провів у космосі 141 день, а для Платонова це дебют.

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Запуск пройшов успішно. Ракета SpaceX Falcon 9 стартувала о 18:43 за Київським часом та підняла корабель у космос. Після цього перша ступінь ракети повернулась і сіла на майданчику LZ-1. Це була 53-тя й остання посадка ракети на цей майданчик. Тепер його закриють, адже SpaceX планує перемістити посадкові зони ближче до пускових установок у Флориді.

Друга ступінь ракети вивела космічний корабель Crew Dragon на орбіту менш ніж за 10 хвилин після старту. Політ став 159-м успішним запуском Falcon 9 поспіль.

Фінансова невизначеність NASA

Зазвичай терміни перебування астронавтів на МКС можуть змінювати через технічні причини або погану погоду в зоні посадки. Але в цьому випадку ситуація інша — на горизонті фінансові проблеми. Адміністрація Трампа запропонувала скоротити фінансування NASA майже на 25% у 2026 бюджетному році. Зокрема, це стосується й програми МКС, а також доставки екіпажів і вантажів.

Скорочення не означають негайного припинення місій — МКС планують підтримувати до 2030 року, але з меншою кількістю екіпажу і обмеженими дослідницькими можливостями. Фактично, станція буде доживати до свого “пенсійного віку”.

У NASA вже працюють над тим, щоб Crew Dragon міг перебувати в космосі не 7, а 8 місяців. Хоча це поки неофіційний ліміт, його вже один раз перевищили під час попередньої місії.

Поки що в NASA не ухвалили остаточне рішення, але розглядають варіант продовження місії Crew-11. Утім, усе залежить від того, як завершиться бюджетний процес у Конгресі США. На кінець липня законодавці просунули кілька законопроєктів, які зберігають фінансування NASA майже на рівні цього року, але їх ще мають ухвалити обидві палати та підписати президент.

Існує ризик, що бюджет не ухвалять до 1 жовтня — тоді знадобиться тимчасовий закон або ж розпочнеться урядовий шатдаун. Є й побоювання, що адміністрація Трампа просто відмовиться витрачати гроші, навіть якщо Конгрес виділить їх NASA. Такий крок буде суперечливим і, можливо, оскаржуватиметься в судах.

Хоч 4 липня Трамп підписав окремий закон, який виділяє $1,25 млрд на підтримку МКС до 2029 року, у NASA все одно готуються до найгіршого. Поки у програмі Crew-11 усе йде за планом, але у майбутньому можливі зміни: менші екіпажі, довші місії, скорочення постачань.

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Джерело: arstechnica

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