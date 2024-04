20 разів — не межа. SpaceX оновила рекорд багаторазового використання РН Falcon 9

Ще пам’ятаєте знамениту мемну пам’ятку SpaceX-скептика «тоді поговоримо»?

Повторними польотами ракет Falcon 9 в космос сьогодні вже нікого не здивуєш, але минулими вихідними головна «робоча конячка» SpaceX відзначилася вагомим та дуже навіть історичним досягненням: ступінь F9 B5 з індексом B1062 здійснив 20 успішних циклів «старт-посадка».

Сама подія сталася 13 квітня 2024 року під час місії Starlink Group 6-49 із виведення на орбіту нової партії з 23 інтернет-супутників Starlink. Ракета Falcon 9 стартувала з космодрому SLC-40 на мисі Канаверал о 01:40 UTC (18:40 за київським часом) . За вже відпрацьованою схемою, за дві з половиною хвилини перший ступень відокремився, а на дев’ятій хвилині здійснив посадку на автономну морську платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.

Falcon 9 lands on the A Shortfall of Gravitas droneship – completing the first 20th launch and landing of a booster! pic.twitter.com/G0w4IlXzNP

