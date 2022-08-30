Безоплатно перенавчитися IT-спеціальностям зможе майже вдвічі більше українців — кількість місць за програмою IT Generation зросла з 1000 до 1830

Мінцифри повідомило, що кількість місць для безоплатного навчання IT-спеціальностям у пілотному проєкті IT Generation збільшено майже вдвічі, тож тепер перенавчитися на айтівців зможуть не 1000 українців, як планувалося спочатку, а 1830.

Збільшити кількість місяць дозволило те, що більшість студентів обрали курси за середньою вартістю $600, тоді як спочатку організатори розподілили увесь бюджет програми за максимальною вартістю за один курс — $1000.

“Здобути ІТ-освіту зможуть 1830 українців замість 1000”, резюмує Мінцифри

Минулого тижня завершився третій етап освітнього проєкту ІТ Generation — загалом за два тижні 47 996 українців надіслали 211 312 заявок (заявники могли подавати кілька заявок, аби збільшити свої шанси на успіх). Зараз школи активно відбирають студентів та формують списки студентів. Навчання розпочнеться восени та триватиме 2–6 місяців залежно від напряму та курсу.