Мінцифри та Binance почали приймати заявки на безоплатне навчання IT-спеціальностям за державною програмою IT Generation. Як податися і які умови?

8 серпня стартував третій етап освітнього проєкту ІТ Generation — протягом наступних двох тижнів триватиме збір заявок від українських світчерів, які хочуть змінити професію та бажають безоплатно опанувати IT-спеціальності.

Стисло про ініціативу

IT Generation — пілотний проєкт, який є частиною масштабної державної ініціативи «Старт в ІТ», анонсованої наприкінці червня «Старт в ІТ» — державна програма навчання в IT зі стипендіями до 30 тис. грн. Всього виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити IT-спеціальностям 60 тис. українців. Його вперше анонсували у червні, з 7 по 21 липня тривав проходив другий етап з відбором шкіл відповідно до вимог програми (загалом відібрали 23 освітні навчальні заклади, серед яких Beetroot Academy, GoIT, Hillel IT School, EPAM та інші), а зараз стартує третій етап — відбір студентів.

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації в партнерстві з Binance Charity та Львівським IT Кластером за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

У рамках партнерства Binance Charity виділить $1 млн у BUSD на надання стипендій. Суму стипендій буде надіслано студентам на криптогаманці після їх успішної реєстрації на курс через BNB Chain та Binance Pay.

Курс Full Stack Web Development Опануйте навички універсального програміста всього за 4 місяці РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

У цьому пілотному проєкті опанувати нову спеціальність зможуть близько 1 тисячі українців.

Напрямки та спеціальності

Спеціальності розділені за двома основними напрямками:

технічні — Blockchain Development, FrontEnd, QA, JavaScript, Python, Java;

нетехнічні — Project\Product Management, UX/UI design, Digital Marketing, Business Analysis, HR/Recruiting.

Напередодні команда проєкту випустила окремі відео з поясненням, в яких детальніше розказала про кожен з напрямків — вони мають допомогти розібратися та визначитися.

Технічні спеціальності

Нетехнічні спеціальності



Які вимоги

Ось перелік вимог, яким необхідно відповідати, щоб взяти участь у проєкті:

громадянин(ка) України;

віком від 21 до 60 років;

не здобуває формальну освіту та не має кваліфікації в галузі ІТ;

не має досвіду роботи в галузі ІТ;

рекомендоване володіння англійською мовою на рівні від B1.

Ще одна обов’язкова умова — реєстрація на платформі Binance та отримання Binance Account ID.

Повний перелік документів, необхідних для студентів, є на сайті проєкту, у розділі FAQ та на сайтах шкіл.

Як податися

Щоб взяти участь у проєкті потрібно обрати школу та освітню програму на платформі проєкту, перейти за посиланням на сайт обраної школи та подати заявку. Відбір студентів буде проводити школа, в тому числі шляхом тестування та співбесіди.

Скільки триватиме навчання

Навчання триватиме 2–6 місяців залежно від навчальної програми. Студенти зможуть обрати зручний для них офлайн чи онлайн формат навчання та отримають персоналізовану сертифіковану систему навчання, що складатиметься з комбінації курсових робіт та іспитів. Викладатимуть курси кваліфіковані професійні викладачі з ІТ-індустрії.

***

Український уряд з очевидних причин (IT-індустрія України принесла $3,2 млрд за перші п’ять місяців і це єдина галузь бізнесу, що зросла у 2022 році) робить величезну ставку на IT у стратегії економічного відновлення на розвитку країни. Одна із головних цілей — збільшення частки IT у ВВП країни з нинішніх 4% до 10% до 2024 року. Значна роль у досягненні цієї мети відведена «Дія.City» та різним урядовим ініціативам, зокрема й згаданій вище програмі «Старт в ІТ» — всього на це виділять 1,8 млрд грн, щоб навчити 60 тис. українців.

Окрім того, з 1 вересня 2022 року на українські школи чекає пілотне впровадження оновленої програми з інформатики для всіх класів.