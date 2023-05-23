Білл Гейтс каже, що штучний інтелект «‎вб’є» Google Пошук і Amazon

Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс каже, що у майбутньому ШІ-розробники створять персонального цифрового агента, який радикально змінить поведінку користувачів.
«Ви ніколи більше не відвідаєте пошуковий сайт чи онлайн-магазин», – каже Гейтс
ШІ-агент зможе розуміти потреби та звички людей, і допоможе їм «прочитати те, на що у них немає часу», заявив бізнесмен під час заходу у Сан-Франциско, організованому Goldman Sachs та SV Angel, та присвяченому штучному інтелекту.
Компанія, яка створить асистента, стане лідером в галузі, каже Гейтс, але він також вважає, що ним може стати як техногігант, так і стартап з рівноцінною ймовірністю:
«Я був би розчарованим, якби лідером стала не Microsoft. Однак я дуже вражений кількома стартапами, включно з Inflection.AI»
- Inflection.AI – це каліфорнійський стартап у галузі штучного інтелекту від співзасновника LinkedIn Ріда Гоффмана та співзасновника DeepMind Мустафи Сулеймана. Компанія на початку травня запустила чатбот Pi, якого позиціює як «особистого компаньйона, який дає дружні поради». Випробувати ШІ-помічника нині можна безплатно через сайт або застосунок для iOS.
За словами Гейтса знадобиться деякий час, доки потужний цифровий помічник буде готовий до масового використання. До того, компанії продовжуватимуть вбудовувати у власні продукти так звані генеративні технології штучного інтелекту, подібні до популярного ChatGPT OpenAI.
Гейтс також зазначив, що штучний інтелект прискорить інновації в космосі та призведе до більш прогресивної розробки ліків; а розвиток генеративних технологій ШІ вплине на роботу офісних працівників. Бізнесмен каже, що, на його думку, використання «майбутніх роботів-гуманоїдів» обійдеться компаніям дешевше, ніж людська сила.
Джерело: CNBC