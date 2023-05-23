Білл Гейтс каже, що штучний інтелект «‎вб’є» Google Пошук і Amazon

Співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс каже, що у майбутньому ШІ-розробники створять персонального цифрового агента, який радикально змінить поведінку користувачів.

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«Ви ніколи більше не відвідаєте пошуковий сайт чи онлайн-магазин», – каже Гейтс

ШІ-агент зможе розуміти потреби та звички людей, і допоможе їм «прочитати те, на що у них немає часу», заявив бізнесмен під час заходу у Сан-Франциско, організованому Goldman Sachs та SV Angel, та присвяченому штучному інтелекту.

Компанія, яка створить асистента, стане лідером в галузі, каже Гейтс, але він також вважає, що ним може стати як техногігант, так і стартап з рівноцінною ймовірністю:

«‎Я був би розчарованим, якби лідером стала не Microsoft. Однак я дуже вражений кількома стартапами, включно з Inflection.AI»

Inflection.AI – це каліфорнійський стартап у галузі штучного інтелекту від співзасновника LinkedIn Ріда Гоффмана та співзасновника DeepMind Мустафи Сулеймана. Компанія на початку травня запустила чатбот Pi, якого позиціює як «‎особистого компаньйона, який дає дружні поради». Випробувати ШІ-помічника нині можна безплатно через сайт або застосунок для iOS.

За словами Гейтса знадобиться деякий час, доки потужний цифровий помічник буде готовий до масового використання. До того, компанії продовжуватимуть вбудовувати у власні продукти так звані генеративні технології штучного інтелекту, подібні до популярного ChatGPT OpenAI.

Гейтс також зазначив, що штучний інтелект прискорить інновації в космосі та призведе до більш прогресивної розробки ліків; а розвиток генеративних технологій ШІ вплине на роботу офісних працівників. Бізнесмен каже, що, на його думку, використання «майбутніх роботів-гуманоїдів‎» обійдеться компаніям дешевше, ніж людська сила.

Джерело: CNBC