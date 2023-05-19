ChatGPT на смартфонах: OpenAI запустила офіційний iOS-застосунок — поки тільки в США

OpenAI почала розгортання мобільної програми для свого ШІ-чатбота. Випробувати програму можуть лише користувачі з США, але у найближчі тижні компанія обіцяє поширити її й на інші країни.

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Безплатну програму можна завантажити для пристроїв iOS через App Store (сервіс для пристроїв Android також обіцяють у майбутньому). Принцип роботи чатбота залишається незмінним – користувач вводить своє питання, а ChatGPT надає відповіді.

У програмі дозволені й голосові запити, але сам чатбот поки вміє відповідати лише письмом. Застосунок також синхронізує текстові розмови на різних пристроях. Передплатники ChatGPT Plus за $19,99 на місяць отримають доступ до останньої версії великої мовної моделі OpenAI GPT-4 – і це поширюється на смартфони. Преміумверсія програми також пропонує швидший час відповіді та попередній перегляд нових функцій.

За іронією долі в Apple обмежують внутрішнє використання ChatGPT та інших інструментів штучного інтелекту одразу після появи нового застосунку. Компанія стурбована тим, що програмне забезпечення може використовуватися для оприлюднення конфіденційних даних. Подібне рішення раніше прийняли в Samsung Electronics та інших корпоративних гігантах.

Випуск програми для iOS може зробити ChatGPT доступним для більшої кількості людей, а OpenAI надасть більш безпосередній споживчий контроль через публічні відгуки в App Store.