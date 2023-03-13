Більше не найкомпактніший флагман: Asus Zenfone 10 отримає 6,3-дюймовий дисплей, SoC Snapdragon 8 Gen 2 і камеру на 200 Мп

Минулого року Asus Zenfone 9 був найкомпактнішим флагманським смартфоном на базі Android. Але його наступник вже не зможе похвалитися таким самим званням. Як повідомляють обізнані джерела, пристрій Asus Zenfone 10 (модельний номер AI2302) отримає 6,3-дюймовий дисплей, хоча попередник мав 5,9-дюймову панель.

Також витік розкрив і деякі інші характеристики Asus Zenfone 10. Згідно з наявною інформацією, ця модель буде оснащена процесором Snapdragon 8 Gen 2 та оперативною пам’яттю об’ємом до 16 ГБ. Місткість вбудованого сховища складе 256 або 512 ГБ. У той час як Zenfone 9 задовольнявся лише двома модулями камери на задній панелі, смартфон нового покоління, ймовірно, отримає більше модулів, а роздільна здатність сенсора в головному модулі зросте до 200 Мп.

Серед інших характеристик Asus Zenfone 10 згадується наявність батареї місткістю 5000 мАг та підтримка швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Корпус забезпечить захист від пилу та води відповідно до стандарту IP68.

Попри такий докладний витік, не слід очікувати швидкого початку продажів смартфона Asus Zenfone 10. Як повідомляє джерело, пристрій з’явиться на ринку лише в четвертому кварталі 2023 року. Його орієнтовна ціна поки що не називається.

Джерело: gadgettendency